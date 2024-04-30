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Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая
Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая - 30.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая
Увеличение акцизов на вино и шампанское с 1 мая отразится на ценах - они вырастут минимум на 10-15 процентов, рассказал агентству “Прайм” доктор экономических... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T03:03+0300
2024-04-30T03:03+0300
2024-04-30T03:03+0300
ибрагим рамазанов
акцизы на алкогольную продукцию
акцизы
вино
игристое вино
эксклюзив
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Увеличение акцизов на вино и шампанское с 1 мая отразится на ценах - они вырастут минимум на 10-15 процентов, рассказал агентству “Прайм” доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.С 1 мая акцизы на тихие и игристые вина вырастут: на тихое вино - с 34 до 108 рублей за литр, на игристое - с 45 до 119 рублей за литр (изначально хотели повысить до 141 рубля за литр). “Повышение акцизов найдет свое отражение в ценах. В зависимости от сорта и прочих условий они могут вырасти на 10-15 процентов”, - полагает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРоссийские вина при этом будут в выигрыше, поскольку на них отсутствует ввозная пошлина, к тому же, виноделы смогут получить налоговый вычет. Однако в случае сильного смещения спроса в их сторону цена вырастет более ощутимо.Рост цен коснется и прочих спиртных напитков из-за перемещения потребления в другие категории. Но существенного изменения видовой структуры спроса Рамазанов не ждет. “Интерес населения вряд ли значительно сместится от тихих и игристых вин в сторону более крепких алкогольных напитков, пива и иных слабоалкогольных напитков”, - полагает он. Эти перемены в меньшей степени коснутся алкогольных напитков премиум-класса. Доля акциза в них не столь значительна, на цену больше влияют логистика и прочие факторы.
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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ибрагим рамазанов, акцизы на алкогольную продукцию, акцизы, вино, игристое вино, эксклюзив
Ибрагим Рамазанов, акцизы на алкогольную продукцию, акцизы, вино, игристое вино, Эксклюзив
Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая
Экономист Рамазанов: с 1 мая акцизы на вино и шампанское значительно вырастут
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Увеличение акцизов на вино и шампанское с 1 мая отразится на ценах - они вырастут минимум на 10-15 процентов, рассказал агентству “Прайм” доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
С 1 мая акцизы на тихие и игристые вина вырастут: на тихое вино - с 34 до 108 рублей за литр, на игристое - с 45 до 119 рублей за литр (изначально хотели повысить до 141 рубля за литр). “Повышение акцизов найдет свое отражение в ценах. В зависимости от сорта и прочих условий они могут вырасти на 10-15 процентов”, - полагает эксперт.
Российские вина при этом будут в выигрыше, поскольку на них отсутствует ввозная пошлина, к тому же, виноделы смогут получить налоговый вычет. Однако в случае сильного смещения спроса в их сторону цена вырастет более ощутимо.
Рост цен коснется и прочих спиртных напитков из-за перемещения потребления в другие категории. Но существенного изменения видовой структуры спроса Рамазанов не ждет. “Интерес населения вряд ли значительно сместится от тихих и игристых вин в сторону более крепких алкогольных напитков, пива и иных слабоалкогольных напитков”, - полагает он.
Эти перемены в меньшей степени коснутся алкогольных напитков премиум-класса. Доля акциза в них не столь значительна, на цену больше влияют логистика и прочие факторы.
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