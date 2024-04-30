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Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая

Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая - 30.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании праздничных напитков с 1 мая

Увеличение акцизов на вино и шампанское с 1 мая отразится на ценах - они вырастут минимум на 10-15 процентов, рассказал агентству “Прайм” доктор экономических... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T03:03+0300

2024-04-30T03:03+0300

2024-04-30T03:03+0300

ибрагим рамазанов

акцизы на алкогольную продукцию

акцизы

вино

игристое вино

эксклюзив

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Увеличение акцизов на вино и шампанское с 1 мая отразится на ценах - они вырастут минимум на 10-15 процентов, рассказал агентству “Прайм” доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.С 1 мая акцизы на тихие и игристые вина вырастут: на тихое вино - с 34 до 108 рублей за литр, на игристое - с 45 до 119 рублей за литр (изначально хотели повысить до 141 рубля за литр). “Повышение акцизов найдет свое отражение в ценах. В зависимости от сорта и прочих условий они могут вырасти на 10-15 процентов”, - полагает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРоссийские вина при этом будут в выигрыше, поскольку на них отсутствует ввозная пошлина, к тому же, виноделы смогут получить налоговый вычет. Однако в случае сильного смещения спроса в их сторону цена вырастет более ощутимо.Рост цен коснется и прочих спиртных напитков из-за перемещения потребления в другие категории. Но существенного изменения видовой структуры спроса Рамазанов не ждет. “Интерес населения вряд ли значительно сместится от тихих и игристых вин в сторону более крепких алкогольных напитков, пива и иных слабоалкогольных напитков”, - полагает он. Эти перемены в меньшей степени коснутся алкогольных напитков премиум-класса. Доля акциза в них не столь значительна, на цену больше влияют логистика и прочие факторы.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ибрагим рамазанов, акцизы на алкогольную продукцию, акцизы, вино, игристое вино, эксклюзив