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Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть - 30.04.2024, ПРАЙМ
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть
Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T17:53+0300
2024-04-30T17:53+0300
энергетика
мир
нефть
потолок цен на нефть
потолок цен
российская нефть
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок, пожаловалась Международная группа страховщиков International Group of P&amp;I Clubs. По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок. "Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента. По оценке International Group of P&amp;I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров. Международная группа клубов P&amp;I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа. Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
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мир, нефть, потолок цен на нефть, потолок цен, российская нефть
Энергетика, МИР, Нефть, потолок цен на нефть, потолок цен, российская нефть
17:53 30.04.2024
 
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть

Страховщики считают, что потолок цен на нефть РФ усилил теневой рынок перевозок

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
© Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок, пожаловалась Международная группа страховщиков International Group of P&I Clubs.
По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок.
"Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента.
По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров.
Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7
15:20
Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.
По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
 
ЭнергетикаМИРНефтьпотолок цен на нефтьпотолок ценроссийская нефть
 
 
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