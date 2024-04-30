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Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть - 30.04.2024, ПРАЙМ
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть
Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T17:53+0300
2024-04-30T17:53+0300
2024-04-30T17:53+0300
энергетика
мир
нефть
потолок цен на нефть
потолок цен
российская нефть
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок, пожаловалась Международная группа страховщиков International Group of P&I Clubs. По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок. "Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента. По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров. Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа. Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
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мир, нефть, потолок цен на нефть, потолок цен, российская нефть
Энергетика, МИР, Нефть, потолок цен на нефть, потолок цен, российская нефть
Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть
Страховщики считают, что потолок цен на нефть РФ усилил теневой рынок перевозок
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок, пожаловалась Международная группа страховщиков International Group of P&I Clubs.
По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок.
"Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента.
По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров.
Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа.
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7
Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.
По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.