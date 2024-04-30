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Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть

Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть - 30.04.2024, ПРАЙМ

Названо еще одно негативное последствие потолка цен на российскую нефть

Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T17:53+0300

2024-04-30T17:53+0300

2024-04-30T17:53+0300

энергетика

мир

нефть

потолок цен на нефть

потолок цен

российская нефть

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок, пожаловалась Международная группа страховщиков International Group of P&I Clubs. По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок. "Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента. По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров. Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа. Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.

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мир, нефть, потолок цен на нефть, потолок цен, российская нефть