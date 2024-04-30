https://1prime.ru/20240430/neft-847819615.html

В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти

В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти - 30.04.2024, ПРАЙМ

В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T22:23+0300

2024-04-30T22:23+0300

2024-04-30T22:23+0300

энергетика

венгрия

нефть

месторождение

месторождение нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 30 апр — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день. "MOL совместно с венгерской компанией O&GD Central Kft. провела успешное бурение в Центральной Венгрии, недалеко от поселка Тура... Новое месторождение в настоящее время дает около тысячи баррелей нефти в день, OGD и MOL владеют им в пропорции 51%-49%. Для MOL это означает примерно 500 баррелей в день, что составляет примерно 1% от среднесуточной добычи нефти группы MOL в 2023 году", — говорится в заявлении компании. В декабре глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, соответствующее исключение для Венгрии истекало 5 декабря. Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля 2023 года, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.

https://1prime.ru/20240424/kompesatsiya-847658821.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, нефть, месторождение, месторождение нефти