Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240430/neft-847819615.html
В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти
В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T22:23+0300
2024-04-30T22:23+0300
энергетика
венгрия
нефть
месторождение
месторождение нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 30 апр — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день. "MOL совместно с венгерской компанией O&amp;GD Central Kft. провела успешное бурение в Центральной Венгрии, недалеко от поселка Тура... Новое месторождение в настоящее время дает около тысячи баррелей нефти в день, OGD и MOL владеют им в пропорции 51%-49%. Для MOL это означает примерно 500 баррелей в день, что составляет примерно 1% от среднесуточной добычи нефти группы MOL в 2023 году", — говорится в заявлении компании. В декабре глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, соответствующее исключение для Венгрии истекало 5 декабря. Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля 2023 года, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.
https://1prime.ru/20240424/kompesatsiya-847658821.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, нефть, месторождение, месторождение нефти
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Нефть, месторождение, месторождение нефти
22:23 30.04.2024
 
В Венгрии обнаружено новое крупное месторождение нефти

Венгерская компания MOL обнаружила крупное месторождение нефти

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 30 апр — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.
"MOL совместно с венгерской компанией O&GD Central Kft. провела успешное бурение в Центральной Венгрии, недалеко от поселка Тура... Новое месторождение в настоящее время дает около тысячи баррелей нефти в день, OGD и MOL владеют им в пропорции 51%-49%. Для MOL это означает примерно 500 баррелей в день, что составляет примерно 1% от среднесуточной добычи нефти группы MOL в 2023 году", — говорится в заявлении компании.
В декабре глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, соответствующее исключение для Венгрии истекало 5 декабря.
Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля 2023 года, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+
24 апреля, 16:02
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯНефтьместорождениеместорождение нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала