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Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - 30.04.2024, ПРАЙМ

Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T10:32+0300

2024-04-30T10:32+0300

2024-04-30T10:32+0300

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади."Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в материале статьи отмечается, что недавние потери ВСУ в западном от Авдеевки направлении лишний раз демонстрируют уязвимость Украины. Ее положение также усугубилось продолжительной задержкой поставок военной помощи со стороны Запада и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей.В то же время Россия достигает значительных успехов на линии фронта, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

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россия, украина, всу, сво