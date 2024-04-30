https://1prime.ru/20240430/svo-847813222.html
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - 30.04.2024, ПРАЙМ
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T10:32+0300
2024-04-30T10:32+0300
2024-04-30T10:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади."Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в материале статьи отмечается, что недавние потери ВСУ в западном от Авдеевки направлении лишний раз демонстрируют уязвимость Украины. Ее положение также усугубилось продолжительной задержкой поставок военной помощи со стороны Запада и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей.В то же время Россия достигает значительных успехов на линии фронта, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The Wall Street Journal
, ссылаясь на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.
"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — заявил он.
Кроме того, в материале статьи отмечается, что недавние потери ВСУ в западном от Авдеевки направлении лишний раз демонстрируют уязвимость Украины. Ее положение также усугубилось продолжительной задержкой поставок военной помощи со стороны Запада и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей.
В то же время Россия достигает значительных успехов на линии фронта, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.