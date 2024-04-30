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Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - 30.04.2024, ПРАЙМ
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T10:32+0300
2024-04-30T10:32+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади."Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в материале статьи отмечается, что недавние потери ВСУ в западном от Авдеевки направлении лишний раз демонстрируют уязвимость Украины. Ее положение также усугубилось продолжительной задержкой поставок военной помощи со стороны Запада и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей.В то же время Россия достигает значительных успехов на линии фронта, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
10:32 30.04.2024
 
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Уже в текущем году Украина рискует стокнуться с обрушением фронта на некоторых участках на фоне активных наступательных движений российской армии, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.

"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — заявил он.
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Кроме того, в материале статьи отмечается, что недавние потери ВСУ в западном от Авдеевки направлении лишний раз демонстрируют уязвимость Украины. Ее положение также усугубилось продолжительной задержкой поставок военной помощи со стороны Запада и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей.
В то же время Россия достигает значительных успехов на линии фронта, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУСВО
 
 
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