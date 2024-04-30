Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240430/ukraina-847820060.html
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - 30.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T23:38+0300
2024-04-30T23:38+0300
спецоперация на украине
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт на Украине может длиться бесконечно, даже если сами боевые действия прекратятся, &lt;...&gt; потому что русские победили. Есть множество способов, например, Запад может создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.По его мнению, части украинских чиновников, которым удастся сбежать из Украины, могут не признать результаты последующих за окончанием конфликта переговоров, вследствие чего могут создать правительство в изгнании.Меркурис отметил, что победа России станет психологическим ударом для западных стран.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Украина потеряла почти полмиллиона человек.
https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847817514.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
23:38 30.04.2024
 
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

Меркурис: Запад может создать правительство Украины в изгнании после победы РФ

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Конфликт на Украине может длиться бесконечно, даже если сами боевые действия прекратятся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, например, Запад может создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.
По его мнению, части украинских чиновников, которым удастся сбежать из Украины, могут не признать результаты последующих за окончанием конфликта переговоров, вследствие чего могут создать правительство в изгнании.
Меркурис отметил, что победа России станет психологическим ударом для западных стран.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Украина потеряла почти полмиллиона человек.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
Путь самурая: японцы предложили Зеленскому поступить как "мудрый монарх"
Вчера, 17:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала