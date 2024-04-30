https://1prime.ru/20240430/ukraina-847820060.html
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - 30.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T23:38+0300
2024-04-30T23:38+0300
2024-04-30T23:38+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт на Украине может длиться бесконечно, даже если сами боевые действия прекратятся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, например, Запад может создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.По его мнению, части украинских чиновников, которым удастся сбежать из Украины, могут не признать результаты последующих за окончанием конфликта переговоров, вследствие чего могут создать правительство в изгнании.Меркурис отметил, что победа России станет психологическим ударом для западных стран.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Украина потеряла почти полмиллиона человек.
https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847817514.html
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украина, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Меркурис: Запад может создать правительство Украины в изгнании после победы РФ
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Конфликт на Украине может длиться бесконечно, даже если сами боевые действия прекратятся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, например, Запад может создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.
По его мнению, части украинских чиновников, которым удастся сбежать из Украины, могут не признать результаты последующих за окончанием конфликта переговоров, вследствие чего могут создать правительство в изгнании.
Меркурис отметил, что победа России станет психологическим ударом для западных стран.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Украина потеряла почти полмиллиона человек.
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