https://1prime.ru/20240430/ukraina-847820060.html

Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - 30.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T23:38+0300

2024-04-30T23:38+0300

2024-04-30T23:38+0300

спецоперация на украине

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. После поражения ВСУ западные страны могут попытаться создать правительство Украины в изгнании, считает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт на Украине может длиться бесконечно, даже если сами боевые действия прекратятся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, например, Запад может создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.По его мнению, части украинских чиновников, которым удастся сбежать из Украины, могут не признать результаты последующих за окончанием конфликта переговоров, вследствие чего могут создать правительство в изгнании.Меркурис отметил, что победа России станет психологическим ударом для западных стран.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Украина потеряла почти полмиллиона человек.

https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847817514.html

украина

сша

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украина, сша, владимир зеленский