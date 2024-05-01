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Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами

Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами - 01.05.2024, ПРАЙМ

Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами

Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами, число которых возросло в четыре раза, пишет European Conservative. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T16:51+0300

2024-05-01T16:51+0300

2024-05-01T16:51+0300

польша

украинские беженцы

украина

мобилизация на украине

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами, число которых возросло в четыре раза, пишет European Conservative.Как сообщают польские СМИ, число беженцев с Украины, проживающих в Польше и обратившихся за защитой, выросло в четыре раза: за январь-март 2023 года подобные заявления подал 351 украинец, а за тот же период в 2024 году зарегистрировано уже 1149 заявлений.Ожидается, что на фоне ужесточения закона о мобилизации, количество беженцев будет только расти, из-за чего правительство Польши работает над специальным законом для военных беженцев из Украины: предполагается, лишить их субсидий на проживание и питание.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших её после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас поддержал заявления Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, путем ограничения социальных и миграционных возможностей.

https://1prime.ru/20240430/ukraina-847816973.html

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польша, украинские беженцы, украина, мобилизация на украине