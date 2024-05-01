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На манифестации в честь 1 мая в Париже сожгли "олимпийские кольца"
На манифестации в честь 1 мая в Париже сожгли "олимпийские кольца" - 01.05.2024, ПРАЙМ
На манифестации в честь 1 мая в Париже сожгли "олимпийские кольца"
На манифестации в честь 1 мая в Париже высказали протест против предстоящей Олимпиады и сожгли "олимпийские кольца", сообщил корреспондент РИА Новости. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T19:21+0300
2024-05-01T19:21+0300
2024-05-01T19:21+0300
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ПАРИЖ, 1 мая — ПРАЙМ. На манифестации в честь 1 мая в Париже высказали протест против предстоящей Олимпиады и сожгли "олимпийские кольца", сообщил корреспондент РИА Новости. В рамках первомайской манифестации в Париже ряд участников высказал протест против предстоящих Олимпийских игр. Кто-то нес плакат-карикатуру, на котором было написано: "Передача олимпийского огня", а под надписью — изображение горящей полицейской машины. После чего участники подняли над толпой картонные "олимпийские кольца" и сожгли их. Во Франции в преддверии Олимпийских игр начались протесты среди сотрудников различных отраслей. Среди протестующих были полицейские, работники государственного сектора, метрополитена и автобусов, а также таксисты, угрожавшие забастовками во время проведения Олимпиады. Профсоюзы авиадиспетчеров также неоднократно заявляли о намерении устроить забастовки и бойкотировать Олимпийские игры.Накануне профсоюз мусорщиков Парижа также заявил, что устроит забастовку во время игр, если им не выплатят премии и не улучшат условия труда. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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франция, олимпиада, протесты
ФРАНЦИЯ, Олимпиада, протесты
На манифестации в честь 1 мая в Париже сожгли "олимпийские кольца"
В Париже на манифестации в честь 1 мая сожгли "олимпийские кольца"
ПАРИЖ, 1 мая — ПРАЙМ. На манифестации в честь 1 мая в Париже высказали протест против предстоящей Олимпиады и сожгли "олимпийские кольца", сообщил корреспондент РИА Новости.
В рамках первомайской манифестации в Париже ряд участников высказал протест против предстоящих Олимпийских игр.
Кто-то нес плакат-карикатуру, на котором было написано: "Передача олимпийского огня", а под надписью — изображение горящей полицейской машины. После чего участники подняли над толпой картонные "олимпийские кольца" и сожгли их.
Во Франции в преддверии Олимпийских игр начались протесты среди сотрудников различных отраслей. Среди протестующих были полицейские, работники государственного сектора, метрополитена и автобусов, а также таксисты, угрожавшие забастовками во время проведения Олимпиады. Профсоюзы авиадиспетчеров также неоднократно заявляли о намерении устроить забастовки и бойкотировать Олимпийские игры.
Накануне профсоюз мусорщиков Парижа также заявил, что устроит забастовку во время игр, если им не выплатят премии и не улучшат условия труда.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде