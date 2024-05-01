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В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом

В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом - 01.05.2024, ПРАЙМ

В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом

Закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, заявил Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T15:34+0300

2024-05-01T15:34+0300

2024-05-01T15:34+0300

энергетика

германия

аэс

роберт хабек

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энергетическая независимость

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, заявил Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. "Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен", — сказал Хабек в эфире программы журналиста и ведущего Маркуса Ланца на телеканале ZDF. Вице-канцлер также указал на необходимость принятия в ЕС и США пакета санкций, запрещающего покупку российского урана. На прошлой неделе журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые", в которой состоит Хабек, продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

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германия, аэс, роберт хабек, зависимость, энергетическая независимость