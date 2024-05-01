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В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом
В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом
Закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, заявил Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T15:34+0300
2024-05-01T15:34+0300
2024-05-01T15:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, заявил Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. "Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен", — сказал Хабек в эфире программы журналиста и ведущего Маркуса Ланца на телеканале ZDF. Вице-канцлер также указал на необходимость принятия в ЕС и США пакета санкций, запрещающего покупку российского урана. На прошлой неделе журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые", в которой состоит Хабек, продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
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германия, аэс, роберт хабек, зависимость, энергетическая независимость
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, АЭС, Роберт Хабек, зависимость, Энергетическая независимость
В Германии заявили, что закрытие АЭС было верным шагом
Вице-канцлер Хабек: АЭС не помогли бы преодолеть энергозависимость от России
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, заявил Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
"Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен", — сказал Хабек в эфире программы журналиста и ведущего Маркуса Ланца на телеканале ZDF.
Вице-канцлер также указал на необходимость принятия в ЕС и США пакета санкций, запрещающего покупку российского урана.
На прошлой неделе журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые", в которой состоит Хабек, продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима".
К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
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