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Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T17:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Рогов: российские военные развеяли миф о превосходстве американского оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты
Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.
Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS.