Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240501/oruzhie-847827030.html
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T17:39+0300
2024-05-01T17:39+0300
вооружения
россия
оружие
вооружение
сша
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a22ef42c6fb483833469793d56ecc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://1prime.ru/20240501/rakety-847823513.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7556ad42955414e29b68c80efb24cde9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оружие, вооружение, сша, сво
Вооружения, РОССИЯ, оружие, вооружение, США, СВО
17:39 01.05.2024
 
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов

Рогов: российские военные развеяли миф о превосходстве американского оружия

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Россия развеяла миф о мировом превосходстве оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты
11:01
Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.
Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS.
 
ВооруженияРОССИЯоружиевооружениеСШАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала