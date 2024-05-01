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Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе

Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе - 01.05.2024, ПРАЙМ

Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе

Прибалтийские республики стоят перед угрозой кризиса, провоцированного военными расходами и ухудшением отношений с Россией, заявил изданию Baltnews президент... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T19:01+0300

2024-05-01T19:01+0300

2024-05-01T19:01+0300

экономика

прибалтика

латвия

литва

эстония

россия

военные расходы

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Прибалтийские республики стоят перед угрозой кризиса, провоцированного военными расходами и ухудшением отношений с Россией, заявил изданию Baltnews президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич."После 2022 года, когда весь Запад настроился против России, экономическая ситуация в Прибалтике обострилась еще сильнее", — сказал он.Межевич отметил, что если раньше Прибалтика могла "намекнуть" России, что "немного погорячились", то сейчас была выбрана кардинально другая тактика.По мнению Межевича, политика сокращения социальных расходов и увеличения военных трат, которую проводят страны Балтии, является слишком амбициозной. Эксперт отмечает, что внутренние рынки США, России и Китая достаточно велики, чтобы эти страны могли не зависеть от других государств. В то же время ни одна из прибалтийских республик не обладает таким потенциалом. Аналитик считает, что в связи с этим поводов для оптимизма у Литвы, Латвии и Эстонии становится всё меньше."Понимаете какая штука: удвоение военных расходов россияне, китайцы, американцы пережить могут, а прибалты — нет. И рано или поздно этот кризис приведет к катастрофе", — предупредил он.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240429/estoniya-847810185.html

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прибалтика, латвия, литва, эстония, россия, военные расходы