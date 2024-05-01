Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847827795.html
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций - 01.05.2024, ПРАЙМ
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций
В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T18:39+0300
2024-05-01T18:39+0300
экономика
европа
брюссель
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила". "Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность… Ещё одно свидетельство того, что ЕС живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указывается в сообщении российского постпредства в Telegram. Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны и идут вразрез с принципами ВТО. "Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", — указали в представительстве России. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens. Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. "Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
https://1prime.ru/20240430/evrosoyuz-847814703.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, брюссель, санкции против рф
Экономика, ЕВРОПА, БРЮССЕЛЬ, санкции против РФ
18:39 01.05.2024
 
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций

В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им экономической войне

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне.
Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила".
"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность… Ещё одно свидетельство того, что ЕС живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указывается в сообщении российского постпредства в Telegram.
Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны и идут вразрез с принципами ВТО.
"Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", — указали в представительстве России.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
Евросоюз обдумает ответ на решение РФ по компаниям, заявили в Брюсселе
Вчера, 14:05
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
 
ЭкономикаЕВРОПАБРЮССЕЛЬсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала