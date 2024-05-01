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В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций - 01.05.2024, ПРАЙМ
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций
В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T18:39+0300
2024-05-01T18:39+0300
2024-05-01T18:39+0300
экономика
европа
брюссель
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила". "Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность… Ещё одно свидетельство того, что ЕС живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указывается в сообщении российского постпредства в Telegram. Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны и идут вразрез с принципами ВТО. "Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", — указали в представительстве России. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens. Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. "Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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европа, брюссель, санкции против рф
Экономика, ЕВРОПА, БРЮССЕЛЬ, санкции против РФ
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им войне санкций
В постпредстве РФ при ЕС напомнили Брюсселю о развязанной им экономической войне
БРЮССЕЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. В постпредстве России при Евросоюзе напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне.
Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила".
"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность… Ещё одно свидетельство того, что ЕС живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указывается в сообщении российского постпредства в Telegram.
Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны и идут вразрез с принципами ВТО.
"Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", — указали в представительстве России.
Евросоюз обдумает ответ на решение РФ по компаниям, заявили в Брюсселе
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.