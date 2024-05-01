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"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240501/ukraina-847831872.html
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - 01.05.2024, ПРАЙМ
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Россия может освободить значительные территории Украины уже этим летом, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T23:10+0300
2024-05-01T23:10+0300
спецоперация на украине
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россия может освободить значительные территории Украины уже этим летом, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские могут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову, вы увидите, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра", — отметил он.По мнению Риттера, ВС РФ смогут перейти на другие направления военных действий, тем самым, он предупреждает президента Украины Владимира Зеленского, что российским военным удастся взять под контроль Николаев и Одессу."Я думаю, что мы увидим это уже летом, если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление", — резюмировал Риттер.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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украина, александр сырский, владимир зеленский, сво, россия, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Сырский, Владимир Зеленский, СВО, РОССИЯ, ДОНБАСС
23:10 01.05.2024
 
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

Риттер: Украина может потерять существенные территории уже летом в зоне СВО

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский на МЭФ в Давосе
Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россия может освободить значительные территории Украины уже этим летом, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Русские могут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову, вы увидите, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра", — отметил он.
По мнению Риттера, ВС РФ смогут перейти на другие направления военных действий, тем самым, он предупреждает президента Украины Владимира Зеленского, что российским военным удастся взять под контроль Николаев и Одессу.
"Я думаю, что мы увидим это уже летом, если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление", — резюмировал Риттер.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр СырскийВладимир ЗеленскийСВОРОССИЯДОНБАСС
 
 
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