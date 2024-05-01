https://1prime.ru/20240501/uran-847824348.html

В России назвали проект США о запрете импорта урана пиаром

В России назвали проект США о запрете импорта урана пиаром - 01.05.2024, ПРАЙМ

В России назвали проект США о запрете импорта урана пиаром

Законопроект, предполагающий запрет на ввоз в США российского урана, носит чисто пиаровский характер, так как это документ, который дает Вашингтону право... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T12:35+0300

2024-05-01T12:35+0300

2024-05-01T12:36+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Законопроект, предполагающий запрет на ввоз в США российского урана, носит чисто пиаровский характер, так как это документ, который дает Вашингтону право продолжать закупки, написан по принципу "если нельзя, но очень хочется, то можно", рассказал РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров."Если в тексте законопроекта отбросить все красивые фразы и оставить только суть, то он сведётся к утверждению: "Покупать российский урановый продукт нельзя, но если очень хочется, то можно, причём до 2028 года ровно в тех же объёмах, что и до принятия закона", - сказал эксперт.При этом, как упоминает Уваров, вышеуказанный законопроект дает американскому руководству право продолжать закупки до января 2028 года с соблюдением некоторых условий. Речь идет об отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такой импорт отвечают "национальным интересам" Вашингтона. В этой связи аналитик подчеркнул, что рассматриваемый законопроект создан для предвыборного пиара.Ранее сообщалось, что американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения. Отмечалось, что теперь проекту предстоит попатсьна подпись президенту США Джо Байдену, и в этом случае он вступит в силу через 90 дней после вступления закона в силу.

https://1prime.ru/20240501/uran-847822402.html

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