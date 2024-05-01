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В США заверили, что смогут заменить уран из России
В США заверили, что смогут заменить уран из России - 01.05.2024, ПРАЙМ
В США заверили, что смогут заменить уран из России
В среду выразила уверенность в том, что У США есть все необходимое для наращивания производства урана в стране с учетом запрета импорта из России, заявила... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T18:31+0300
2024-05-01T18:31+0300
2024-05-01T18:31+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. В среду выразила уверенность в том, что У США есть все необходимое для наращивания производства урана в стране с учетом запрета импорта из России, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. "У нас имеются необходимые инструменты, чтобы обеспечить наращивание урановой стратегии в стране, чтобы мы были защищены", — заявила она на заседании комитета по энергетике и торговле палаты представителей. Как отметила глава американского минэнерго, Вашингтон инвестирует в "усилия по оживлению и модернизации инфраструктуры", включая завод по переработке урана в комплексе национальной безопасности Y-12 в штате Теннесси. Ранее во вторник по местному времени (в ночь на среду по московскому времени) сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана. После одобрения документа сенатом он ожидает подписи президента США Джо Байдена. При этом законопроект оставляет американским властям право продолжать закупки до января 2028 года. В качестве условий для продолжения закупок указано отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ранее сообщалось, что американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения. Отмечалось, что теперь проекту предстоит попасть на подпись президенту США Джо Байдену, и в этом случае он вступит в силу через 90 дней после вступления закона в силу.
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сша, уран, обогащение урана, россия
Энергетика, США, уран, обогащение урана, РОССИЯ
В США заверили, что смогут заменить уран из России
Глава минэнерго: у США смогут произвести уран при запрете импорта из РФ
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. В среду выразила уверенность в том, что У США есть все необходимое для наращивания производства урана в стране с учетом запрета импорта из России, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"У нас имеются необходимые инструменты, чтобы обеспечить наращивание урановой стратегии в стране, чтобы мы были защищены", — заявила она на заседании комитета по энергетике и торговле палаты представителей.
Как отметила глава американского минэнерго, Вашингтон инвестирует в "усилия по оживлению и модернизации инфраструктуры", включая завод по переработке урана в комплексе национальной безопасности Y-12 в штате Теннесси.
Ранее во вторник по местному времени (в ночь на среду по московскому времени) сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана. После одобрения документа сенатом он ожидает подписи президента США Джо Байдена.
При этом законопроект оставляет американским властям право продолжать закупки до января 2028 года. В качестве условий для продолжения закупок указано отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона.
Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%.
По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.
В США одобрили запрет импорта низкообогащенного урана из России
Ранее сообщалось, что американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения. Отмечалось, что теперь проекту предстоит попасть на подпись президенту США Джо Байдену, и в этом случае он вступит в силу через 90 дней после вступления закона в силу.