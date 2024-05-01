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Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста

Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста - 01.05.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста

"Редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца, возмутилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя заявления зпольского министра насчёт... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T07:27+0300

2024-05-01T07:27+0300

2024-05-01T07:28+0300

украина

россия

мобилизация

украинские беженцы

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца, возмутилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя заявления зпольского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца."Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала официальный представитель российского дипведомства.Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. По словам министра, переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут.В декабре 2023 года издание ERR со ссылкой на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс писало, что эстонские власти в случае запроса руководства Украины будут готовы заняться поиском и выдачей украинцев, которые подлежат мобилизации.

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украина, россия, мобилизация, украинские беженцы