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Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста
Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста - 01.05.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста
"Редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца, возмутилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя заявления зпольского министра насчёт... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T07:27+0300
2024-05-01T07:28+0300
украина
россия
мобилизация
украинские беженцы
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца, возмутилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя заявления зпольского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца."Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала официальный представитель российского дипведомства.Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. По словам министра, переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут.В декабре 2023 года издание ERR со ссылкой на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс писало, что эстонские власти в случае запроса руководства Украины будут готовы заняться поиском и выдачей украинцев, которые подлежат мобилизации.
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украина, россия, мобилизация, украинские беженцы
УКРАИНА, РОССИЯ, мобилизация, украинские беженцы
07:27 01.05.2024 (обновлено: 07:28 01.05.2024)
 
Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста

Захарова: редкостные мрази в Польше готовы воевать до последнего украинца

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца, возмутилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя заявления зпольского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца.
"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала официальный представитель российского дипведомства.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. По словам министра, переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут.
В декабре 2023 года издание ERR со ссылкой на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс писало, что эстонские власти в случае запроса руководства Украины будут готовы заняться поиском и выдачей украинцев, которые подлежат мобилизации.
 
УКРАИНАРОССИЯмобилизацияукраинские беженцы
 
 
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