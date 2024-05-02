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В Афганистане создадут энергохаб, в том числе и для нефти из России

В Афганистане создадут энергохаб, в том числе и для нефти из России - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Афганистане создадут энергохаб, в том числе и для нефти из России

Движение "Талибан"* намерено построить логистический хаб на западе Афганистана с целью превратить страну в крупный логистический узел для региональных поставок... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T15:36+0300

2024-05-02T15:36+0300

2024-05-02T15:36+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Движение "Талибан"* намерено построить логистический хаб на западе Афганистана с целью превратить страну в крупный логистический узел для региональных поставок энергоресурсов, в том числе для экспорта нефти из России, заявил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности во временном правительстве Афганистана Нуруддин Азизи."В провинции Герат будет создан логистический центр, который сможет соединить север с Южной Азией", - сообщил он агентству Reuters, добавив, что талибы делают ставку на "миллионы тонн нефти", которые Россия, как ожидается, может продавать в ближайшие годы в страны Южной Азии.Как отмечает агентство, "Талибан"* договорился с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра на западе Афганистана с целью превратить страну в крупный логистический пункт для регионального экспорта.Как заявил агентству Азизи, технические группы в течение двух месяцев подготовят вариант письменного соглашения об официальных планах хаба, в который позднее будут инвестировать Афганистан, Казахстан и Туркменистан. По словам Азизи, талибы *ожидают, что первоначальная пропускная способность логистического хаба составит один миллион тонн нефти. Дату введения хаба в эксплуатацию он не назвал. Уточняется, что такое решение был принято из-за того, что талибы*, пришедшие к власти в Афганистане, столкнулись с вопросами о том, как финансировать развитие и избежать экономической стагнации, поскольку иностранная помощь Афганистану падает, а преимущественно сельскохозяйственная экономика страдает от постоянной засухи.Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана во временном правительстве талибов* Амир Хан Муттаки заявлял, что Афганистан выступает за развитие сотрудничества с соседними странами и готов выступать транспортным или энергетическим узлом.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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афганистан, нефть, новости