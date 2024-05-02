https://1prime.ru/20240502/avto-847837042.html

Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах

Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах - 02.05.2024, ПРАЙМ

Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах

Российский флаг сделают обязательным для автомобильных номерных знаков, МВД готовит соответствующий законопроект, пишет газета "Коммерсантъ". | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:12+0300

2024-05-02T09:12+0300

2024-05-02T09:12+0300

авто

россия

российский флаг

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский флаг сделают обязательным для автомобильных номерных знаков, МВД готовит соответствующий законопроект, пишет газета "Коммерсантъ"."Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным", - сказано в материалах.Подчеркивается, что исключения составят номера транспортных средств дипломатического корпуса и номера, полученные до введения поправки.По данным издания, с соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. ГИБДД планирует закончить работу над поправками до конца года, добавили в газете, отметив. что точных сроков вступления изменений в силу пока нет.

https://1prime.ru/20240502/xpeng-847832947.html

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