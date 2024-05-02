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Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах
Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах - 02.05.2024, ПРАЙМ
Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах
Российский флаг сделают обязательным для автомобильных номерных знаков, МВД готовит соответствующий законопроект, пишет газета "Коммерсантъ". | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:12+0300
2024-05-02T09:12+0300
авто
россия
российский флаг
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский флаг сделают обязательным для автомобильных номерных знаков, МВД готовит соответствующий законопроект, пишет газета "Коммерсантъ"."Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным", - сказано в материалах.Подчеркивается, что исключения составят номера транспортных средств дипломатического корпуса и номера, полученные до введения поправки.По данным издания, с соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. ГИБДД планирует закончить работу над поправками до конца года, добавили в газете, отметив. что точных сроков вступления изменений в силу пока нет.
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авто, россия, российский флаг
Авто, РОССИЯ, российский флаг
09:12 02.05.2024
 
Водителей предупредили об изменениях в автомобильных номерах

"Коммерсант": МВД хочет сделать обязательным российский флаг на автомобильных номерах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во дворе
Автомобиль во дворе - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский флаг сделают обязательным для автомобильных номерных знаков, МВД готовит соответствующий законопроект, пишет газета "Коммерсантъ".
"Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным", - сказано в материалах.
Подчеркивается, что исключения составят номера транспортных средств дипломатического корпуса и номера, полученные до введения поправки.
По данным издания, с соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. ГИБДД планирует закончить работу над поправками до конца года, добавили в газете, отметив. что точных сроков вступления изменений в силу пока нет.
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