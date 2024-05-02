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Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы

Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы - 02.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы

С учетом нынешних цен россиянам стоит рассмотреть покупку крупных автомобилей, например, семиместных кроссоверов, заявил эксперт "За рулем". | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:12+0300

2024-05-02T14:12+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С учетом нынешних цен россиянам стоит рассмотреть покупку крупных автомобилей, например, семиместных кроссоверов, заявил эксперт "За рулем"."Многие сделаны более живучими, чем массовые компактные кроссоверы. Подвеска крепче, кузов лучше защищен от коррозии, у главных агрегатов выше ресурс. И оснащение, как правило, богаче. А иногда семиместные еще и дешевле", - сказано в материалах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, например, Ford Explorer V 9-11 лет с пробегом до 150 тысяч километров можно приобрести в рамках двух миллионов рублей. В тот же ценовой диапазон впишется Kia Sorento Prime III 2014-2016 годов выпуска.За два миллиона рублей также можно найти Mazda CX‑9 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч километров, Peugeot 5008 от четырех до шести лет с пробегами менее 100 тысяч километров и Skoda Kodiaq с диапазоном пробегов 60-250 тысяч километров.Toyota Highlander II выпуска 2008, 2011 и 2012 годов тоже можно купить за два миллиона рублей, при этом авто без замены основных узлов и агрегатов доживет до пробега в 450 тысяч километров.

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авто, кроссоверы, цены, россия