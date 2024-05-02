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Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы
Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы - 02.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы
С учетом нынешних цен россиянам стоит рассмотреть покупку крупных автомобилей, например, семиместных кроссоверов, заявил эксперт "За рулем". | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:12+0300
2024-05-02T14:13+0300
авто
кроссоверы
цены
россия
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С учетом нынешних цен россиянам стоит рассмотреть покупку крупных автомобилей, например, семиместных кроссоверов, заявил эксперт "За рулем"."Многие сделаны более живучими, чем массовые компактные кроссоверы. Подвеска крепче, кузов лучше защищен от коррозии, у главных агрегатов выше ресурс. И оснащение, как правило, богаче. А иногда семиместные еще и дешевле", - сказано в материалах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, например, Ford Explorer V 9-11 лет с пробегом до 150 тысяч километров можно приобрести в рамках двух миллионов рублей. В тот же ценовой диапазон впишется Kia Sorento Prime III 2014-2016 годов выпуска.За два миллиона рублей также можно найти Mazda CX‑9 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч километров, Peugeot 5008 от четырех до шести лет с пробегами менее 100 тысяч километров и Skoda Kodiaq с диапазоном пробегов 60-250 тысяч километров.Toyota Highlander II выпуска 2008, 2011 и 2012 годов тоже можно купить за два миллиона рублей, при этом авто без замены основных узлов и агрегатов доживет до пробега в 450 тысяч километров.
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авто, кроссоверы, цены, россия
Авто, кроссоверы, цены, РОССИЯ
14:12 02.05.2024 (обновлено: 14:13 02.05.2024)
 
Эксперт назвал самые живучие семиместные кроссоверы

"За рулем" выяснил плюсы и минусы семиместных автомобилей с пробегом

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Mazda CX‑9
Автомобиль Mazda CX‑9 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С учетом нынешних цен россиянам стоит рассмотреть покупку крупных автомобилей, например, семиместных кроссоверов, заявил эксперт "За рулем".
"Многие сделаны более живучими, чем массовые компактные кроссоверы. Подвеска крепче, кузов лучше защищен от коррозии, у главных агрегатов выше ресурс. И оснащение, как правило, богаче. А иногда семиместные еще и дешевле", - сказано в материалах.
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По словам эксперта, например, Ford Explorer V 9-11 лет с пробегом до 150 тысяч километров можно приобрести в рамках двух миллионов рублей. В тот же ценовой диапазон впишется Kia Sorento Prime III 2014-2016 годов выпуска.
За два миллиона рублей также можно найти Mazda CX‑9 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч километров, Peugeot 5008 от четырех до шести лет с пробегами менее 100 тысяч километров и Skoda Kodiaq с диапазоном пробегов 60-250 тысяч километров.
Toyota Highlander II выпуска 2008, 2011 и 2012 годов тоже можно купить за два миллиона рублей, при этом авто без замены основных узлов и агрегатов доживет до пробега в 450 тысяч километров.
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АвтокроссоверыценыРОССИЯ
 
 
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