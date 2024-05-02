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Продажи новых легковушек в России выросли на 80 процентов

Продажи новых легковушек в России выросли на 80 процентов - 02.05.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек в России выросли на 80 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T17:18+0300

2024-05-02T17:18+0300

2024-05-02T17:54+0300

авто

россия

минпромторг

продажи легковых автомобилей

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. При этом за январь-апрель также наблюдается положительная динамика: рост на 84% год к году, почти до 465 тысяч легковушек. Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. В свою очередь продажи грузовиков снизились на 5%, до 10,9 тысячи штук. Совокупные продажи автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - выросли в апреле на 66%, до 160,8 тысячи штук. За четыре месяца года рост составил 71%, до 552,7 тысячи машин. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года", - добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20240502/minpromtorg-847839149.html

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авто, россия, минпромторг, продажи легковых автомобилей