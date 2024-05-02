https://1prime.ru/20240502/avtoturizm-847858209.html
Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма
Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма - 02.05.2024, ПРАЙМ
Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма
Правительство России разработало концепцию развития автомобильного туризма в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:43+0300
2024-05-02T11:43+0300
2024-05-02T11:43+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Правительство России разработало концепцию развития автомобильного туризма в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению главы государства правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма. Она объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство такой разнообразной инфраструктуры", - сообщил Мишустин в четверг на совещании с вице-премьерами.
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авто, туризм, михаил мишустин, россия
Кабмин, Авто, Туризм, Михаил Мишустин, РОССИЯ
Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма
Мишустин: правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма