https://1prime.ru/20240502/avtoturizm-847858209.html

Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма

Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма - 02.05.2024, ПРАЙМ

Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма

Правительство России разработало концепцию развития автомобильного туризма в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:43+0300

2024-05-02T11:43+0300

2024-05-02T11:43+0300

кабмин

авто

туризм

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Правительство России разработало концепцию развития автомобильного туризма в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению главы государства правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма. Она объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство такой разнообразной инфраструктуры", - сообщил Мишустин в четверг на совещании с вице-премьерами.

https://1prime.ru/20240419/bronirovanie-847517077.html

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авто, туризм, михаил мишустин, россия