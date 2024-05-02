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В России решили активнее торговать подержанными гаджетами

В России решили активнее торговать подержанными гаджетами - 02.05.2024, ПРАЙМ

В России решили активнее торговать подержанными гаджетами

Группа "М.видео-Эльдорадо" будет активнее торговать подержанной техникой, в продажу поступят гаджеты от Apple, Samsung и других компаний. Об этом пишет газета... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:32+0300

2024-05-02T09:32+0300

2024-05-02T09:36+0300

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа "М.видео-Эльдорадо" будет активнее торговать подержанной техникой, в продажу поступят гаджеты от Apple, Samsung и других компаний. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя физических сервисов компании Андрея Агапова."Сейчас речь идет о различной технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также "М.видео" планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники", - говорится в материалах.По словам Агапова, разница в цене между новой и подержанной техникой составит от 15 до 60 процентов.Как добавляет издание, сервис "М.мастер" будет восстанавливать внешний вид устройств и ремонтировать внутренние компоненты. Устройства для перепродажи не должны быть старше пяти - шести лет, подчеркнули "Ведомости".

https://1prime.ru/20240408/aktivatsiya-847187247.html

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м.видео-эльдорадо, новости, ноутбуки, смартфоны