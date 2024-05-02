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В России решили активнее торговать подержанными гаджетами - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В России решили активнее торговать подержанными гаджетами
В России решили активнее торговать подержанными гаджетами - 02.05.2024, ПРАЙМ
В России решили активнее торговать подержанными гаджетами
Группа "М.видео-Эльдорадо" будет активнее торговать подержанной техникой, в продажу поступят гаджеты от Apple, Samsung и других компаний. Об этом пишет газета... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:32+0300
2024-05-02T09:36+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа "М.видео-Эльдорадо" будет активнее торговать подержанной техникой, в продажу поступят гаджеты от Apple, Samsung и других компаний. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя физических сервисов компании Андрея Агапова."Сейчас речь идет о различной технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также "М.видео" планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники", - говорится в материалах.По словам Агапова, разница в цене между новой и подержанной техникой составит от 15 до 60 процентов.Как добавляет издание, сервис "М.мастер" будет восстанавливать внешний вид устройств и ремонтировать внутренние компоненты. Устройства для перепродажи не должны быть старше пяти - шести лет, подчеркнули "Ведомости".
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м.видео-эльдорадо, новости, ноутбуки, смартфоны
М.Видео-Эльдорадо, Новости, ноутбуки, смартфоны
09:32 02.05.2024 (обновлено: 09:36 02.05.2024)
 
В России решили активнее торговать подержанными гаджетами

"Ведомости": группа "М.видео-Эльдорадо" решила активнее торговать подержанными гаджетами

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелефон с рисунком Ждуна
Телефон с рисунком Ждуна - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа "М.видео-Эльдорадо" будет активнее торговать подержанной техникой, в продажу поступят гаджеты от Apple, Samsung и других компаний. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя физических сервисов компании Андрея Агапова.
"Сейчас речь идет о различной технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также "М.видео" планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники", - говорится в материалах.
По словам Агапова, разница в цене между новой и подержанной техникой составит от 15 до 60 процентов.
Как добавляет издание, сервис "М.мастер" будет восстанавливать внешний вид устройств и ремонтировать внутренние компоненты. Устройства для перепродажи не должны быть старше пяти - шести лет, подчеркнули "Ведомости".
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