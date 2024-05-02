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В Кремле назвали обвинения России в применении химоружия голословными - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали обвинения России в применении химоружия голословными
В Кремле назвали обвинения России в применении химоружия голословными - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали обвинения России в применении химоружия голословными
Россия привержена обязательствам по международному праву, касающимся ведений спецопераций, обвинения ВС РФ в применении химического оружия голословны. Об этом... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:46+0300
2024-05-02T12:50+0300
спецоперация на украине
россия
сша
кремль
оружие
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россия привержена обязательствам по международному праву, касающимся ведений спецопераций, обвинения ВС РФ в применении химического оружия голословны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Госдеп США заявлял, что российская сторона якобы применила в зоне СВО отравляющее вещество хлорпикрин, не приведя никаких доказательств. При этом США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ряда российских институтов, компаний и их руководителей.Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что в Кремле видели соответствующие новости."Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - добавил он.Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года заявлял, что начало спецоперации России на Украине полностью соответвует международному праву. Он напомнил, что Международный суд ООН, когда Косово отделялось от Сербии, принял решение, что, когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно. Таким образом, организация создала прецедент, подчеркивал президент.
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россия, сша, кремль, оружие, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Кремль, оружие, Дмитрий Песков
12:46 02.05.2024 (обновлено: 12:50 02.05.2024)
 
В Кремле назвали обвинения России в применении химоружия голословными

Песков: обвинения РФ в использовании химоружия голословны, она привержена обязательствам

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россия привержена обязательствам по международному праву, касающимся ведений спецопераций, обвинения ВС РФ в применении химического оружия голословны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Госдеп США заявлял, что российская сторона якобы применила в зоне СВО отравляющее вещество хлорпикрин, не приведя никаких доказательств. При этом США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ряда российских институтов, компаний и их руководителей.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что в Кремле видели соответствующие новости.
"Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года заявлял, что начало спецоперации России на Украине полностью соответвует международному праву. Он напомнил, что Международный суд ООН, когда Косово отделялось от Сербии, принял решение, что, когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно. Таким образом, организация создала прецедент, подчеркивал президент.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАКремльоружиеДмитрий Песков
 
 
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