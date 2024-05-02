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"Они же ксенофобы". Байден публично унизил одного из главных союзников США - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Они же ксенофобы". Байден публично унизил одного из главных союзников США
"Они же ксенофобы". Байден публично унизил одного из главных союзников США - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Они же ксенофобы". Байден публично унизил одного из главных союзников США
Президент США Джо Байден отнес одного из союзников США, Японию, к числу "ксенофобских" стран, пишет Bloomberg со ссылкой на его предвыборное выступление в... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:21+0300
2024-05-02T12:21+0300
политика
сша
япония
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отнес одного из союзников США, Японию, к числу "ксенофобских" стран, пишет Bloomberg со ссылкой на его предвыборное выступление в Вашингтоне.Обращаясь к аудитории, Байден связал рост американской экономики с тем, что страна с охотой принимает мигрантов. "Почему Китай так сильно тормозит в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? - рассуждал он в ходе выступления. - Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов". Как пишет агентство, это высказывание президента США может вызвать недовольство Токио. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ конце марта правительство Японии разрешило завозить иностранных рабочих и специалистов для работы в автомобильных перевозках, на железной дороге, в лесном хозяйстве и лесопереработке. Кроме того, иностранцы могут трудиться еще в двенадцати отраслях, включая уход за больными и престарелыми. Но приезжие должны обладать не только квалификацией, но и углубленным знанием японского языка.Всего за пять лет в страну предполагается завезти до 820 тысяч иностранных работников, что призвано смягчить острую нехватку трудовых ресурсов в Японии.До 2019 года Япония придерживалась базовой политики выдачи рабочих виз только высококвалифицированным иностранным специалистам. Однако, начиная с 1990 года, правительство установило ряд исключений и лазеек для облегчения использования иностранной рабочей силы по специальностям, не требовавшим особой квалификации, которые становилось всё труднее заполнять местными кадрами, сообщает газета Nippon.Но уже к первому десятилетию этого столетия ухудшающиеся демографические перспективы Японии привели к открытию границ для низкоквалифицированных иностранных рабочих в качестве штатных сотрудников.
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сша, япония, джо байден
Политика, США, ЯПОНИЯ, Джо Байден
12:21 02.05.2024
 
"Они же ксенофобы". Байден публично унизил одного из главных союзников США

Президент США Байден объяснил проблемы в экономике Японии "ксенофобией"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отнес одного из союзников США, Японию, к числу "ксенофобских" стран, пишет Bloomberg со ссылкой на его предвыборное выступление в Вашингтоне.
Обращаясь к аудитории, Байден связал рост американской экономики с тем, что страна с охотой принимает мигрантов. "Почему Китай так сильно тормозит в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? - рассуждал он в ходе выступления. - Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов". Как пишет агентство, это высказывание президента США может вызвать недовольство Токио.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В конце марта правительство Японии разрешило завозить иностранных рабочих и специалистов для работы в автомобильных перевозках, на железной дороге, в лесном хозяйстве и лесопереработке. Кроме того, иностранцы могут трудиться еще в двенадцати отраслях, включая уход за больными и престарелыми. Но приезжие должны обладать не только квалификацией, но и углубленным знанием японского языка.
Всего за пять лет в страну предполагается завезти до 820 тысяч иностранных работников, что призвано смягчить острую нехватку трудовых ресурсов в Японии.
До 2019 года Япония придерживалась базовой политики выдачи рабочих виз только высококвалифицированным иностранным специалистам. Однако, начиная с 1990 года, правительство установило ряд исключений и лазеек для облегчения использования иностранной рабочей силы по специальностям, не требовавшим особой квалификации, которые становилось всё труднее заполнять местными кадрами, сообщает газета Nippon.
Но уже к первому десятилетию этого столетия ухудшающиеся демографические перспективы Японии привели к открытию границ для низкоквалифицированных иностранных рабочих в качестве штатных сотрудников.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию
26 февраля, 13:31
 
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