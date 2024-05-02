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Белый дом заявил, что Россия нарушает связанные с нефтью лимиты ООН - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Белый дом заявил, что Россия нарушает связанные с нефтью лимиты ООН
Белый дом заявил, что Россия нарушает связанные с нефтью лимиты ООН - 02.05.2024, ПРАЙМ
Белый дом заявил, что Россия нарушает связанные с нефтью лимиты ООН
Россия поставляет КНДР больше продуктов нефтепереработки и тем самым превышает установленные лимиты ООН, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T19:07+0300
2024-05-02T19:07+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Россия поставляет КНДР больше продуктов нефтепереработки и тем самым превышает установленные лимиты ООН, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби."Объемы поставок Россией продуктов нефтепереработки из порта Восточный в КНДР превышают установленный СБ ООН объем в 500 (тысяч - ред.) баррелей в год", — отметил он.По его информации, "только в марте Россия отправила более 165 тысяч баррелей обработанной нефти в КНДР". Он добавил, что Россия может поддерживать такой уровень поставок "бесконечно", учитывая близость коммерческих портов двух государств.Также он уточнил, что на данный момент объявлять по этой теме пока нечего.Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, Северная Корея не может импортировать более 500 тысяч баррелей переработанной нефти в год. Белый дом приурочил заявление об объемах поставок российской нефти в КНДР к окончанию мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Вето на его продление ранее в марте наложила Россия.
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кндр, сша, россия, нефть
Политика, КНДР, США, РОССИЯ, Нефть
19:07 02.05.2024
 
Белый дом заявил, что Россия нарушает связанные с нефтью лимиты ООН

Белый дом утверждает, что Россия поставляет нефть в КНДР сверх лимитов ООН

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Россия поставляет КНДР больше продуктов нефтепереработки и тем самым превышает установленные лимиты ООН, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Объемы поставок Россией продуктов нефтепереработки из порта Восточный в КНДР превышают установленный СБ ООН объем в 500 (тысяч - ред.) баррелей в год", — отметил он.
По его информации, "только в марте Россия отправила более 165 тысяч баррелей обработанной нефти в КНДР".
Он добавил, что Россия может поддерживать такой уровень поставок "бесконечно", учитывая близость коммерческих портов двух государств.
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Также он уточнил, что на данный момент объявлять по этой теме пока нечего.
Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, Северная Корея не может импортировать более 500 тысяч баррелей переработанной нефти в год.
Белый дом приурочил заявление об объемах поставок российской нефти в КНДР к окончанию мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Вето на его продление ранее в марте наложила Россия.
 
ПолитикаКНДРСШАРОССИЯНефть
 
 
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