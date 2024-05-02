https://1prime.ru/20240502/mobilizovannye-847864825.html
В ВСУ рассказали правду о насильно мобилизованных
В ВСУ рассказали правду о насильно мобилизованных - 02.05.2024, ПРАЙМ
В ВСУ рассказали правду о насильно мобилизованных
Насильно мобилизованные новобранцы являются почти бесполезными для ВСУ. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщил портал Эстонского национального... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:20+0300
2024-05-02T14:20+0300
2024-05-02T14:20+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Насильно мобилизованные новобранцы являются почти бесполезными для ВСУ. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщил портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Военнослужащий по имени Константин пояснил журналистам, что принуждаемые к службе люди менее полезны. "Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы", — сказал он. Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
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всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, мобилизация на Украине
В ВСУ рассказали правду о насильно мобилизованных
ERR: украинские военные заявили, что насильно мобилизованные почти бесполезны
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Насильно мобилизованные новобранцы являются почти бесполезными для ВСУ. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщил портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Военнослужащий по имени Константин пояснил журналистам, что принуждаемые к службе люди менее полезны.
"Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы", — сказал он.
Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.
Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.
В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).
Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).
Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.
Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
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