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В ГД разъяснили поправки об обязательном нанесении триколора на номера авто - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД разъяснили поправки об обязательном нанесении триколора на номера авто
В ГД разъяснили поправки об обязательном нанесении триколора на номера авто - 02.05.2024, ПРАЙМ
В ГД разъяснили поправки об обязательном нанесении триколора на номера авто
Автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки об обязательном нанесении флага РФ на номер автомобиля не коснутся, сообщил депутат... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:50+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки об обязательном нанесении флага РФ на номер автомобиля не коснутся, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн."Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат также добавил, что российский флаг на номерах автомобилей станет обязательным, МВД подготовило такие поправку к ГОСТу.Ранее депутат отмечал, что изображение флага РФ на регистрационных номерах автотранспорта может стать обязательным до конца года.Хинштейн сообщил тогда, что к нему обратился один из его подписчиков и предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага РФ на государственном регистрационном знаке транспортных средств. Поэтому депутат решил направить запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
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россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
12:50 02.05.2024 (обновлено: 13:10 02.05.2024)
 
В ГД разъяснили поправки об обязательном нанесении триколора на номера авто

ГД: уже получивших номера авто поправки об обязательном нанесении триколора не коснутся

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача автовладельцу номерных знаков на машину
Выдача автовладельцу номерных знаков на машину - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки об обязательном нанесении флага РФ на номер автомобиля не коснутся, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также добавил, что российский флаг на номерах автомобилей станет обязательным, МВД подготовило такие поправку к ГОСТу.
Ранее депутат отмечал, что изображение флага РФ на регистрационных номерах автотранспорта может стать обязательным до конца года.
Хинштейн сообщил тогда, что к нему обратился один из его подписчиков и предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага РФ на государственном регистрационном знаке транспортных средств. Поэтому депутат решил направить запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
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