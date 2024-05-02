https://1prime.ru/20240502/peskov-847860552.html

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России

Слова президента США Джо Байдена о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:45+0300

2024-05-02T12:45+0300

2024-05-02T12:52+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы считаем, что это заявление (Байдена о том, что Россия наряду с Китаем и Японией является ксенофобской страной - ред.) отражает реальность с точность до наоборот", - отметил он.Песков также привел примеры действий США, указывая на то, что это не Россия вводит ограничения для компаний по принадлежности к государству, преследует людей различной национальности по всему миру.Ранее США ввели санкции против российских, китайских, бельгийских и турецких компаний, подозреваемых в поставках оборудования для российского военно-промышленного комплекса.

https://1prime.ru/20240502/ksenofob-847859970.html

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сша, джо байден, новости, вторичные санкции, дмитрий песков