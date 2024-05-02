https://1prime.ru/20240502/peskov-847862240.html

Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков

Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков - 02.05.2024, ПРАЙМ

Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков

Киевский режим не скрывает своих террористических планов, публикуя сообщения с Крымским мостом, российские спецслужбы принимают необходимые меры. Об этом заявил | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:22+0300

2024-05-02T13:22+0300

2024-05-02T13:22+0300

спецоперация на украине

крымский мост

дмитрий песков

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84110/18/841101826_0:73:2880:1693_1920x0_80_0_0_67171d14c8738d901e286660c815725f.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Киевский режим не скрывает своих террористических планов, публикуя сообщения с Крымским мостом, российские спецслужбы принимают необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс и постпред Украины при ООН Сергей Кислица размещали в социальной сети Х посты, в которых содержались намеки на планы атаковать Крымский мост.Песков, комментируя публикации, отметил, что "киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность", в этом нет ничего нового.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, отечественные спецслужбы принимают соответствующие меры.

https://1prime.ru/20240502/oskal-847837484.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крымский мост, дмитрий песков, всу