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Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков
Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков - 02.05.2024, ПРАЙМ
Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков
Киевский режим не скрывает своих террористических планов, публикуя сообщения с Крымским мостом, российские спецслужбы принимают необходимые меры. Об этом заявил | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:22+0300
2024-05-02T13:22+0300
2024-05-02T13:22+0300
спецоперация на украине
крымский мост
дмитрий песков
всу
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Киевский режим не скрывает своих террористических планов, публикуя сообщения с Крымским мостом, российские спецслужбы принимают необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс и постпред Украины при ООН Сергей Кислица размещали в социальной сети Х посты, в которых содержались намеки на планы атаковать Крымский мост.Песков, комментируя публикации, отметил, что "киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность", в этом нет ничего нового.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, отечественные спецслужбы принимают соответствующие меры.
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крымский мост, дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, Крымский мост, Дмитрий Песков, ВСУ
Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков
Песков: специальные ведомства принимают меры из-за угроз Крымскому мосту
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Киевский режим не скрывает своих террористических планов, публикуя сообщения с Крымским мостом, российские спецслужбы принимают необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс и постпред Украины при ООН Сергей Кислица размещали в социальной сети Х посты, в которых содержались намеки на планы атаковать Крымский мост.
Песков, комментируя публикации, отметил, что "киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность", в этом нет ничего нового.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, отечественные спецслужбы принимают соответствующие меры.
В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост