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В США раскритиковали подготовку военных на Западе к конфликту на Украине
В США раскритиковали подготовку военных на Западе к конфликту на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
В США раскритиковали подготовку военных на Западе к конфликту на Украине
Воюющий на стороне Киева американский наемник сообщил, что на Западе не умеют готовить солдат к конфликту на Украине, рассказал он изданию Business Insider. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T21:43+0300
2024-05-02T21:43+0300
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Воюющий на стороне Киева американский наемник сообщил, что на Западе не умеют готовить солдат к конфликту на Украине, рассказал он изданию Business Insider.По его мнению, Соединенные Штаты отвыкли от ведения серьезных военных действий, так как последнее время их центром внимания были "мелкие конфликты" в виде противостояния повстанцам в ситуациях, как в Афганистане или Ираке.Он добавил, что многие западные наемники на Украине столкнулись с трудностями на поле боя, так как их представления отличались от реальности.Также, он оценил подготовку бойцов на Западе. Для примера он указал, что обучающимся в Британии военным в ВСУ советовали "просто обходить" российские мины.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу (уничтожены 1 497 солдат), далее идет Грузия (убит 561 из 1 042 наемников), а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек.
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сво, участники сво, запад, сша
Спецоперация на Украине, СВО, участники СВО, ЗАПАД, США
В США раскритиковали подготовку военных на Западе к конфликту на Украине
Наемник из США раскритиковал подготовку военных на Западе к конфликту на Украине
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Воюющий на стороне Киева американский наемник сообщил, что на Западе не умеют готовить солдат к конфликту на Украине, рассказал он изданию Business Insider.
По его мнению, Соединенные Штаты отвыкли от ведения серьезных военных действий, так как последнее время их центром внимания были "мелкие конфликты" в виде противостояния повстанцам в ситуациях, как в Афганистане или Ираке.
Он добавил, что многие западные наемники на Украине столкнулись с трудностями на поле боя, так как их представления отличались от реальности.
Также, он оценил подготовку бойцов на Западе. Для примера он указал, что обучающимся в Британии военным в ВСУ советовали "просто обходить" российские мины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу (уничтожены 1 497 солдат), далее идет Грузия (убит 561 из 1 042 наемников), а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек.
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