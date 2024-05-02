https://1prime.ru/20240502/polmilliona-847841661.html

Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей

Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ

Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей

На популярный среди россиян кроссовер Geely Monjaro резко снизились цены. Компания-производитель с мая повысила прямую скидку на данное авто и уменьшила его... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:59+0300

2024-05-02T10:59+0300

2024-05-02T10:59+0300

экономика

авто

geely

цены на легковые автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На популярный среди россиян кроссовер Geely Monjaro резко снизились цены. Компания-производитель с мая повысила прямую скидку на данное авто и уменьшила его стоимость. Таким образом, машина стала доступнее сразу на 300-500 тысяч рублей или на 6,2-11%. Об этом сообщил портал "Автоновости дня", проанализировав прайс-листы Geely.Отмечается, что снижение стоимости затронуло все три комплектации автомобиля одновременно. Так, цена базовой версии Luxury снизилась на максимальные 450 тысяч рублей, а версии Flagship и Exclusive упали в цене на 350 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.По данным портала, Geely повысила предоставляемую дилером покупателю "специальную выгоду" от розничной цены авто. По всем комплектациям Monjaro она увеличилась на 50 тысяч рублей (до 200 тысяч рублей). Таким образом, данная марка стала доступнее на 300-500 тысяч рублей."Автоновости дня" напомнили, что в новом модельном году в Geely Monjaro внесли ряд стилистических изменений в экстерьере и интерьере, а также добавили эксклюзивные пакеты отделки с отличительными дизайнерскими элементами. При этом технически модель не претерпела никаких изменений.

https://1prime.ru/20240501/avtomobili-847827335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, geely, цены на легковые автомобили