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Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей
Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ
Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей
На популярный среди россиян кроссовер Geely Monjaro резко снизились цены. Компания-производитель с мая повысила прямую скидку на данное авто и уменьшила его... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:59+0300
2024-05-02T10:59+0300
экономика
авто
geely
цены на легковые автомобили
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На популярный среди россиян кроссовер Geely Monjaro резко снизились цены. Компания-производитель с мая повысила прямую скидку на данное авто и уменьшила его стоимость. Таким образом, машина стала доступнее сразу на 300-500 тысяч рублей или на 6,2-11%. Об этом сообщил портал "Автоновости дня", проанализировав прайс-листы Geely.Отмечается, что снижение стоимости затронуло все три комплектации автомобиля одновременно. Так, цена базовой версии Luxury снизилась на максимальные 450 тысяч рублей, а версии Flagship и Exclusive упали в цене на 350 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.По данным портала, Geely повысила предоставляемую дилером покупателю "специальную выгоду" от розничной цены авто. По всем комплектациям Monjaro она увеличилась на 50 тысяч рублей (до 200 тысяч рублей). Таким образом, данная марка стала доступнее на 300-500 тысяч рублей."Автоновости дня" напомнили, что в новом модельном году в Geely Monjaro внесли ряд стилистических изменений в экстерьере и интерьере, а также добавили эксклюзивные пакеты отделки с отличительными дизайнерскими элементами. При этом технически модель не претерпела никаких изменений.
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авто, geely, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, Geely, цены на легковые автомобили
10:59 02.05.2024
 
Назван автомобиль, который подешевел на полмиллиона рублей

"Автоновости дня": кроссовер Geely Monjaro подешевел в РФ на 300‑500 тыс. рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На популярный среди россиян кроссовер Geely Monjaro резко снизились цены. Компания-производитель с мая повысила прямую скидку на данное авто и уменьшила его стоимость. Таким образом, машина стала доступнее сразу на 300-500 тысяч рублей или на 6,2-11%. Об этом сообщил портал "Автоновости дня", проанализировав прайс-листы Geely.
Отмечается, что снижение стоимости затронуло все три комплектации автомобиля одновременно. Так, цена базовой версии Luxury снизилась на максимальные 450 тысяч рублей, а версии Flagship и Exclusive упали в цене на 350 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.
По данным портала, Geely повысила предоставляемую дилером покупателю "специальную выгоду" от розничной цены авто. По всем комплектациям Monjaro она увеличилась на 50 тысяч рублей (до 200 тысяч рублей). Таким образом, данная марка стала доступнее на 300-500 тысяч рублей.
"Автоновости дня" напомнили, что в новом модельном году в Geely Monjaro внесли ряд стилистических изменений в экстерьере и интерьере, а также добавили эксклюзивные пакеты отделки с отличительными дизайнерскими элементами. При этом технически модель не претерпела никаких изменений.
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