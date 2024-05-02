https://1prime.ru/20240502/ranenye-847835338.html
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными
вывозить с поля боя своих раненых из-за развала медслужбы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T07:57+0300
2024-05-02T07:57+0300
2024-05-02T07:59+0300
спецоперация на украине
всу
потери
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска утратили способность вывозить с поля боя своих раненых из-за развала медслужбы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice.Он отметил, что у ВСК "потери ужасающие", при этом снабжения, медчастей, эвакуации солдат поля боя, "этого всего уже нет у Украины". "Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — сказал Макгрегор.По его словам, положение раненых в украинских войсках настолько отчаянное, что им приходится оплачивать водителям эвакуационного транспорта дорогу до медпункта."Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — заключил эксперт.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о непростом положении украинских войск . Он заявил, что российская армия обладает значительным преимуществом, провидит активные атаки по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. В качестве наиболее горячих точек он отметил Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР и добавил, что не менее критическая ситуация у ВСУ складывается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://1prime.ru/20240501/bomby-847826044.html
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными
Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска утратили способность
вывозить с поля боя своих раненых из-за развала медслужбы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice.
Он отметил, что у ВСК "потери ужасающие", при этом снабжения, медчастей, эвакуации солдат поля боя, "этого всего уже нет у Украины".
"Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — сказал Макгрегор.
По его словам, положение раненых в украинских войсках настолько отчаянное, что им приходится оплачивать водителям эвакуационного транспорта дорогу до медпункта.
"Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — заключил эксперт.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о непростом положении украинских войск . Он заявил, что российская армия обладает значительным преимуществом, провидит активные атаки по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. В качестве наиболее горячих точек он отметил Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР и добавил, что не менее критическая ситуация у ВСУ складывается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ