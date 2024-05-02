https://1prime.ru/20240502/rozysk-847868489.html

Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск

Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск - 02.05.2024, ПРАЙМ

Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск

Бывший министр юстиции Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T15:28+0300

2024-05-02T15:28+0300

2024-05-02T15:30+0300

украина

розыск

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Бывший министр юстиции Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Петренко Павел Дмитриевич,17.07.1979. Разыскивается по статье УК", — указано в публикации.Статья, по которой он разыскивается, не сообщается.Павел Петренко — украинский юрист и политик. Занимал должность главы Минюста Украины с 2014 по 2019 годы.

https://1prime.ru/20240502/makron-847867624.html

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украина, розыск