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Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск - 02.05.2024, ПРАЙМ
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск
Бывший министр юстиции Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:28+0300
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украина
розыск
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Бывший министр юстиции Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Петренко Павел Дмитриевич,17.07.1979. Разыскивается по статье УК", — указано в публикации.Статья, по которой он разыскивается, не сообщается.Павел Петренко — украинский юрист и политик. Занимал должность главы Минюста Украины с 2014 по 2019 годы.
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украина, розыск
УКРАИНА, розыск
15:28 02.05.2024 (обновлено: 15:30 02.05.2024)
 
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко

CC BY-SA 2.0 / Ivan Stetsenko / Pavlo PetrenkoЭкс-министр юстиции Украины Павел Петренко
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Ivan Stetsenko / Pavlo Petrenko
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Бывший министр юстиции Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
"Петренко Павел Дмитриевич,17.07.1979. Разыскивается по статье УК", — указано в публикации.
Статья, по которой он разыскивается, не сообщается.
Павел Петренко — украинский юрист и политик. Занимал должность главы Минюста Украины с 2014 по 2019 годы.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
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УКРАИНАрозыск
 
 
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