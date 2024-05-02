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Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон - 02.05.2024, ПРАЙМ
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:49+0300
2024-05-02T16:49+0300
экономика
владимир путин
еаэс
таможня
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Разрешить Минфину России в ходе переговоров о подписании указанного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении. "Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - указывается в документе. Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявляли, что практическая реализация норм соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки товаров как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов. Отмечалось, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа, единого обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применения отдельных специальных упрощений. Кроме того, этих целей помогут достичь применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, а также взаимное признание решений таможенных органов, указывали в ЕЭК.
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владимир путин, еаэс, таможня
Экономика, Владимир Путин, ЕАЭС, таможня
16:49 02.05.2024
 
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

Путин одобрил подписание соглашения о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Разрешить Минфину России в ходе переговоров о подписании указанного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении.
"Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - указывается в документе.
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13:54
Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявляли, что практическая реализация норм соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки товаров как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов.
Отмечалось, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа, единого обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применения отдельных специальных упрощений. Кроме того, этих целей помогут достичь применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, а также взаимное признание решений таможенных органов, указывали в ЕЭК.
 
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