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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - 02.05.2024, ПРАЙМ

Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Российская армия поразила неколько военных объектов в Очакове, заявил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:09+0300

2024-05-02T09:09+0300

2024-05-02T09:09+0300

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ДОНЕЦК, 2 мая - ПРАЙМ. Российская армия поразила неколько военных объектов в Очакове, заявил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — отметил Лебедев.По словам кординатора, ВС России также поразили здание, находящееся рядом с побережьем. Сообщается, что украинская сторона использовала его для проведения военных совещаний.Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы. Удар был нанесен в момент, когда на склад поступила новая партия боеприпасов, отметили в подполье.

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