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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - 02.05.2024, ПРАЙМ
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российская армия поразила неколько военных объектов в Очакове, заявил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:09+0300
2024-05-02T09:09+0300
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ДОНЕЦК, 2 мая - ПРАЙМ. Российская армия поразила неколько военных объектов в Очакове, заявил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — отметил Лебедев.По словам кординатора, ВС России также поразили здание, находящееся рядом с побережьем. Сообщается, что украинская сторона использовала его для проведения военных совещаний.Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы. Удар был нанесен в момент, когда на склад поступила новая партия боеприпасов, отметили в подполье.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
09:09 02.05.2024
 
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ДОНЕЦК, 2 мая - ПРАЙМ. Российская армия поразила неколько военных объектов в Очакове, заявил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — отметил Лебедев.
По словам кординатора, ВС России также поразили здание, находящееся рядом с побережьем. Сообщается, что украинская сторона использовала его для проведения военных совещаний.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы. Удар был нанесен в момент, когда на склад поступила новая партия боеприпасов, отметили в подполье.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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