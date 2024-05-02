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На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ

Взятие Часова Яра расширит контроль российских войск и позволит им наносить удары по ключевым украинским маршрутам снабжения, передает издание Foreign Affairs. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:07+0300

2024-05-02T13:07+0300

2024-05-02T13:07+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Взятие Часова Яра расширит контроль российских войск и позволит им наносить удары по ключевым украинским маршрутам снабжения, передает издание Foreign Affairs."Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары <…> по ключевым украинским маршрутам снабжения", - сказано в тексте публикации.Согласно изданию, украинские войска усиленно пытаются удержать город, но тактическая ситуация для них становится все менее благоприятной. Кроме того, система ПВО Украины находится в плохом состоянии, что делает возможными точечные удары с российской стороны.В издании заключили, что самые ожесточенные бои происходят в городах Ивановское и Часов Яр на направлении Донецкой Народной Республики, а также в Красноармейске и Кураховке. Все это указывает на сложившуюся кризисную ситуацию для украинских вооруженных сил на востоке страны.

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россия, украина, новости