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На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ
Взятие Часова Яра расширит контроль российских войск и позволит им наносить удары по ключевым украинским маршрутам снабжения, передает издание Foreign Affairs. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:07+0300
2024-05-02T13:07+0300
2024-05-02T13:07+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Взятие Часова Яра расширит контроль российских войск и позволит им наносить удары по ключевым украинским маршрутам снабжения, передает издание Foreign Affairs."Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары <…> по ключевым украинским маршрутам снабжения", - сказано в тексте публикации.Согласно изданию, украинские войска усиленно пытаются удержать город, но тактическая ситуация для них становится все менее благоприятной. Кроме того, система ПВО Украины находится в плохом состоянии, что делает возможными точечные удары с российской стороны.В издании заключили, что самые ожесточенные бои происходят в городах Ивановское и Часов Яр на направлении Донецкой Народной Республики, а также в Красноармейске и Кураховке. Все это указывает на сложившуюся кризисную ситуацию для украинских вооруженных сил на востоке страны.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Россия подготовила ВСУ
FA: взятие Часова Яра позволит ВС России наносить удары по линиям снабжения ВСУ
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Взятие Часова Яра расширит контроль российских войск и позволит им наносить удары по ключевым украинским маршрутам снабжения, передает
издание Foreign Affairs.
"Если он падет, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет наносить удары <…> по ключевым украинским маршрутам снабжения", - сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, украинские войска усиленно пытаются удержать город, но тактическая ситуация для них становится все менее благоприятной. Кроме того, система ПВО Украины находится в плохом состоянии, что делает возможными точечные удары с российской стороны.
В издании заключили, что самые ожесточенные бои происходят в городах Ивановское и Часов Яр на направлении Донецкой Народной Республики, а также в Красноармейске и Кураховке. Все это указывает на сложившуюся кризисную ситуацию для украинских вооруженных сил на востоке страны.
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра