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Макрон заявил о согласии "многих стран" с идеей отправить войска на Украину

Макрон заявил о согласии "многих стран" с идеей отправить войска на Украину - 02.05.2024, ПРАЙМ

Макрон заявил о согласии "многих стран" с идеей отправить войска на Украину

Многие страны Евросоюза "согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину". Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон в... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:09+0300

2024-05-02T14:09+0300

2024-05-02T14:48+0300

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ПАРИЖ, 2 мая - ПРАЙМ. Многие страны Евросоюза "согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину". Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием The Economist."Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале - ред.) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", - заявил французский лидер.Ранее в начале марта Макрон подтвердил, что Франция безоговорочно поддерживает Украину и не устанавливает никаких границ и красных линий в этой поддержке.Он также поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.По словам главы СВР России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.

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