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В России впервые представили рейтинг отечественных органических вин
В России впервые представили рейтинг отечественных органических вин - 02.05.2024, ПРАЙМ
В России впервые представили рейтинг отечественных органических вин
В РФ впервые представили рейтинг отечественных органических вин. В ходе проекта "Винный гид России" проведено исследование более 30 образцов. Об этом сообщили... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:25+0300
2024-05-02T06:25+0300
2024-05-02T06:25+0300
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российское вино
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В РФ впервые представили рейтинг отечественных органических вин. В ходе проекта "Винный гид России" проведено исследование более 30 образцов. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что с 2016 года в стране действует ГОСТ "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". При этом первые вина, произведенные из винограда, выращенного на принципах органического производства, в значительных объемах на российском рынке стали появляться только два-три года назад. "В соответствии со стандартом, органическое виноградарство должно сохранять и улучшать плодородие почв, сохранять биологическое разнообразие, не используя вещества, способные нанести вред окружающей среде. При производстве вина "органик" нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. В последних поправках к ГОСТ приняты нормы по содержанию серы, более жесткие чем в винодельческих странах ЕС", — рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным РИА Новости, для "первого исследования вин органического происхождения" эксперты Роскачества приобрели в магазинах 34 наименования вин разных типов, произведенных из винограда с сертификатом "органик" от шести торговых марок: "Андрюс Юцис", "Бюрнье", М2, Aya, "Павел Швец" (Uppa Winery), Villa di Alma. Среди образцов было 17 красных, 13 белых и 4 розовых вина. В рамках исследования красные вина получили более высокие оценки, чем белые и розовые. В тройку лучших среди красных и белых вошли вина с органического виноградника "Бюрнье" из Новороссийска (Краснодарский край). Лучшим вином в категории "розе" стал Пино Нуар Андрюса Юциса (Крым). "Винный гид России" является ежегодным проектом, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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российское вино, роскачество
Экономика, российское вино, Роскачество
В России впервые представили рейтинг отечественных органических вин
Роскачество: в стране впервые представили рейтинг отечественных органических вин
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В РФ впервые представили рейтинг отечественных органических вин. В ходе проекта "Винный гид России" проведено исследование более 30 образцов. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что с 2016 года в стране действует ГОСТ "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". При этом первые вина, произведенные из винограда, выращенного на принципах органического производства, в значительных объемах на российском рынке стали появляться только два-три года назад.
"В соответствии со стандартом, органическое виноградарство должно сохранять и улучшать плодородие почв, сохранять биологическое разнообразие, не используя вещества, способные нанести вред окружающей среде. При производстве вина "органик" нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. В последних поправках к ГОСТ приняты нормы по содержанию серы, более жесткие чем в винодельческих странах ЕС", — рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
По данным РИА Новости, для "первого исследования вин органического происхождения" эксперты Роскачества приобрели в магазинах 34 наименования вин разных типов, произведенных из винограда с сертификатом "органик" от шести торговых марок: "Андрюс Юцис", "Бюрнье", М2, Aya, "Павел Швец" (Uppa Winery), Villa di Alma. Среди образцов было 17 красных, 13 белых и 4 розовых вина.
В рамках исследования красные вина получили более высокие оценки, чем белые и розовые.
В тройку лучших среди красных и белых вошли вина с органического виноградника "Бюрнье" из Новороссийска (Краснодарский край). Лучшим вином в категории "розе" стал Пино Нуар Андрюса Юциса (Крым).
"Винный гид России" является ежегодным проектом, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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