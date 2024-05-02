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"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:40+0300
2024-05-02T09:41+0300
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного аналитика Юлиана Репке портал Interia."Теперь то, когда русские войдут в этот город с востока или с юга, — это лишь вопрос времени", — заявил Репке.По его словам, Вооруженные силы РФ применили в этом районе тактику двойного удара, атакуя восточную окраину города и продолжая осаждать город со стороны сел Богдановка и Ивановское.Аналитик отметил, что в центре и на севере ВСУ поддерживают оборону, но на южном участке, где российские военные пересекли канал "Северский Донец- Донбасс", ситуация складывается для украинцев значительно хуже. Прохождение данного места откроет путь к последующим достижениям. Канал расположен всего лишь в километре от Часова Яра.Репке выразил уверенность, что в ближайшие дни Киеву следует ждать новых потерь.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
09:40 02.05.2024 (обновлено: 09:41 02.05.2024)
 
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине

Аналитик Репке: взятие русскими Часова Яра – лишь вопрос времени

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного аналитика Юлиана Репке портал Interia.
"Теперь то, когда русские войдут в этот город с востока или с юга, — это лишь вопрос времени", — заявил Репке.
По его словам, Вооруженные силы РФ применили в этом районе тактику двойного удара, атакуя восточную окраину города и продолжая осаждать город со стороны сел Богдановка и Ивановское.
Аналитик отметил, что в центре и на севере ВСУ поддерживают оборону, но на южном участке, где российские военные пересекли канал "Северский Донец- Донбасс", ситуация складывается для украинцев значительно хуже. Прохождение данного места откроет путь к последующим достижениям. Канал расположен всего лишь в километре от Часова Яра.
Репке выразил уверенность, что в ближайшие дни Киеву следует ждать новых потерь.
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