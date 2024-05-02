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"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине

"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине

Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:40+0300

2024-05-02T09:40+0300

2024-05-02T09:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного аналитика Юлиана Репке портал Interia."Теперь то, когда русские войдут в этот город с востока или с юга, — это лишь вопрос времени", — заявил Репке.По его словам, Вооруженные силы РФ применили в этом районе тактику двойного удара, атакуя восточную окраину города и продолжая осаждать город со стороны сел Богдановка и Ивановское.Аналитик отметил, что в центре и на севере ВСУ поддерживают оборону, но на южном участке, где российские военные пересекли канал "Северский Донец- Донбасс", ситуация складывается для украинцев значительно хуже. Прохождение данного места откроет путь к последующим достижениям. Канал расположен всего лишь в километре от Часова Яра.Репке выразил уверенность, что в ближайшие дни Киеву следует ждать новых потерь.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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