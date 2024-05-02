https://1prime.ru/20240502/vsu-847838225.html
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:40+0300
2024-05-02T09:40+0300
2024-05-02T09:41+0300
спецоперация на украине
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного аналитика Юлиана Репке портал Interia."Теперь то, когда русские войдут в этот город с востока или с юга, — это лишь вопрос времени", — заявил Репке.По его словам, Вооруженные силы РФ применили в этом районе тактику двойного удара, атакуя восточную окраину города и продолжая осаждать город со стороны сел Богдановка и Ивановское.Аналитик отметил, что в центре и на севере ВСУ поддерживают оборону, но на южном участке, где российские военные пересекли канал "Северский Донец- Донбасс", ситуация складывается для украинцев значительно хуже. Прохождение данного места откроет путь к последующим достижениям. Канал расположен всего лишь в километре от Часова Яра.Репке выразил уверенность, что в ближайшие дни Киеву следует ждать новых потерь.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240502/ranenye-847835338.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
Аналитик Репке: взятие русскими Часова Яра – лишь вопрос времени
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ.
Украинские войска близки к утрате контроля над Часовым Яром в Донбассе. Российская армия пересекла ведущий в город канал, процитировал немецкого военного аналитика Юлиана Репке портал Interia
.
"Теперь то, когда русские войдут в этот город с востока или с юга, — это лишь вопрос времени", — заявил Репке.
По его словам, Вооруженные силы РФ применили в этом районе тактику двойного удара, атакуя восточную окраину города и продолжая осаждать город со стороны сел Богдановка и Ивановское.
Аналитик отметил, что в центре и на севере ВСУ поддерживают оборону, но на южном участке, где российские военные пересекли канал "Северский Донец- Донбасс", ситуация складывается для украинцев значительно хуже. Прохождение данного места откроет путь к последующим достижениям. Канал расположен всего лишь в километре от Часова Яра.
Репке выразил уверенность, что в ближайшие дни Киеву следует ждать новых потерь.
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными