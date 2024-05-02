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"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
ВСУ столкнулись с кризисом, Киеву необходимо отводить войска, российская армия готовится к прорыву, подобного которому не было год. Об этом заявил австрийский... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:46+0300
2024-05-02T14:50+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с кризисом, Киеву необходимо отводить войска, российская армия готовится к прорыву, подобного которому не было год. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер.Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины столкнулись с кризисом на фоне нехватки личного состава и доминирования ВС России в небе. По мнению австрийского военного, Киеву нужно готовиться к дальнейшму отводу войск."В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта", - приводит слова Райснера издание Zeit.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ЗАПАД
14:46 02.05.2024 (обновлено: 14:50 02.05.2024)
 
"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

Полковник Райснер: ВС России скоро могут совершить крупный прорыв

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с кризисом, Киеву необходимо отводить войска, российская армия готовится к прорыву, подобного которому не было год. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер.
Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины столкнулись с кризисом на фоне нехватки личного состава и доминирования ВС России в небе. По мнению австрийского военного, Киеву нужно готовиться к дальнейшму отводу войск.
"В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта", - приводит слова Райснера издание Zeit.
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