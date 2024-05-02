https://1prime.ru/20240502/vsu-847865908.html

"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

ВСУ столкнулись с кризисом, Киеву необходимо отводить войска, российская армия готовится к прорыву, подобного которому не было год. Об этом заявил австрийский... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:46+0300

2024-05-02T14:46+0300

2024-05-02T14:50+0300

спецоперация на украине

россия

всу

запад

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с кризисом, Киеву необходимо отводить войска, российская армия готовится к прорыву, подобного которому не было год. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер.Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины столкнулись с кризисом на фоне нехватки личного состава и доминирования ВС России в небе. По мнению австрийского военного, Киеву нужно готовиться к дальнейшму отводу войск."В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта", - приводит слова Райснера издание Zeit.

https://1prime.ru/20240501/ukraina-847822281.html

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россия, всу, запад