https://1prime.ru/20240502/vsu-847871343.html

"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом

"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом

Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий сдает деревню за деревней, поэтому украинский фронт рушится. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T17:13+0300

2024-05-02T17:13+0300

2024-05-02T17:13+0300

спецоперация на украине

всу

александр сырский

россия

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий сдает деревню за деревней, поэтому украинский фронт рушится. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.Эксперт напомнил о разговрах о том, что фронт еще не прорван, ничего страшного."Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", - возмутился Соскин.Он напомнил, что Владимир Зеленский спровоцировал конфликт на Украины и не справился с задачей по обеспечению мира. Кроме того, Соскин отметил, что на фронт должны пойти те, кто принимал закон о мобилизации.

https://1prime.ru/20240502/zelenskiy-847837197.html

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всу, александр сырский, россия