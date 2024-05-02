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"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом
"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом
Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий сдает деревню за деревней, поэтому украинский фронт рушится. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T17:13+0300
2024-05-02T17:13+0300
2024-05-02T17:13+0300
спецоперация на украине
всу
александр сырский
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий сдает деревню за деревней, поэтому украинский фронт рушится. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.Эксперт напомнил о разговрах о том, что фронт еще не прорван, ничего страшного."Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", - возмутился Соскин.Он напомнил, что Владимир Зеленский спровоцировал конфликт на Украины и не справился с задачей по обеспечению мира. Кроме того, Соскин отметил, что на фронт должны пойти те, кто принимал закон о мобилизации.
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всу, александр сырский, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский, РОССИЯ
"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом
Соскин: украинский фронт рушится, Сырский сдает деревню за деревней
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий сдает деревню за деревней, поэтому украинский фронт рушится. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале
.
Эксперт напомнил о разговрах о том, что фронт еще не прорван, ничего страшного.
"Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", - возмутился Соскин.
Он напомнил, что Владимир Зеленский спровоцировал конфликт на Украины и не справился с задачей по обеспечению мира. Кроме того, Соскин отметил, что на фронт должны пойти те, кто принимал закон о мобилизации.
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