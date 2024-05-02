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XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто

XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто - 02.05.2024, ПРАЙМ

XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто

Производитель электромобилей из Китая XPeng планирует к концу текущего года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного авто, из багажника которого вылетает... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T05:41+0300

2024-05-02T05:41+0300

2024-05-02T05:41+0300

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ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. Производитель электромобилей из Китая XPeng планирует к концу текущего года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного авто, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань. ИСПЫТАННЫЙ КОНЦЕПТ-КАР"В настоящий момент у нас есть два типа летающих автомобилей. На выставке мы представляем eVTOL — электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, а также пропеллерами, которые складываются внутрь конструкции автомобиля и выдвигаются, когда вы хотите взлететь", — сообщил Ван Тань на полях походящего в Пекине автосалона Auto China 2024. По его словам, модель eVTOL, представленного на выставке, пока является по сути концепт-каром. При этом его уже испытывали в воздухе. Ван Тань отметил, что в ходе испытаний при взлетной массе более двух тонн не возникло никаких проблем. При этом он добавил, что летные способности eVTOL, ограниченные текущими техническими возможностями и энергетической плотностью батарей, могут не оправдать ожиданий XPeng, поэтому его серийное производство будет начато через несколько лет. В компании пояснили, что летающий автомобиль eVTOL, по сути, будет использоваться для транспортной системы городов будущего, так как в обычном режиме он будет перемещаться по дорогам, а при необходимости сможет перейти в режим полета и осуществить вертикальный взлет и посадку в подходящих условиях. По задумке производителя, такой автомобиль сможет пролетать над скоплениями людей, различными наземными препятствиями и водными преградами, то есть удовлетворить потребности людей в перемещениях на короткие расстояния на малой высоте. МОДУЛЬНОЕ ЛЕТАЮЩЕЕ АВТОXPeng также обладает моделью авто, которое она уже готова выводить на дороги общего пользования. При этом на Auto China данную машину в этом году не привезли. Ван Тань рассказал, что компания к концу 2024 года намерена запустить предпродажи своего модульного летающего автомобиля XPeng Aeroht X3-F. "Во-первых, это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы. Вначале мы намерены продавать его в Китае, а в будущем мы последовательно будем продвигать этот автомобиль и на мировом рынке", — сказал Ван Тань. Он добавил, что, согласно предварительной оценке, цена модульного летающего авто составит от одного до двух миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку покупателям XPeng рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года. В компании пояснили, что в XPeng Aeroht X3-F входят две части: наземный модуль и воздушный модуль, которые могут разъединяться и собираться в автоматическом режиме. Летающий модуль полностью помещается в задней части автомобиля. Отмечается, что машина способна взять на борт четыре–пять человек и имеет улучшенную электрическую систему, которая обеспечивает увеличенный запас хода и многократную подзарядку летающего модуля, это трехосный полноприводный автомобиль с колесной формулой 6х6. XPeng намерена сертифицировать авто в соответствии с обязательными автомобильными стандартами Китая. Воздушный модуль представляет собой первый разработанный в Китае электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для индивидуальных пользователей, оснащенный распределенной электрической двигательной установкой, способный поднять в воздух двух человек. Он имеет как ручной, так и автономный режимы управления, а также панорамную двухместную кабину с обзором на 270 градусов. Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-каров и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии.

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авто, летающий автомобиль