Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/xpeng-847832947.html
XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто
XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто - 02.05.2024, ПРАЙМ
XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто
Производитель электромобилей из Китая XPeng планирует к концу текущего года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного авто, из багажника которого вылетает... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T05:41+0300
2024-05-02T05:41+0300
экономика
авто
летающий автомобиль
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/31/842393131_1:0:1361:765_1920x0_80_0_0_3ef6f3d7883077253216b9f9e2a4dc6d.jpg
ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. Производитель электромобилей из Китая XPeng планирует к концу текущего года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного авто, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань. ИСПЫТАННЫЙ КОНЦЕПТ-КАР"В настоящий момент у нас есть два типа летающих автомобилей. На выставке мы представляем eVTOL — электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, а также пропеллерами, которые складываются внутрь конструкции автомобиля и выдвигаются, когда вы хотите взлететь", — сообщил Ван Тань на полях походящего в Пекине автосалона Auto China 2024. По его словам, модель eVTOL, представленного на выставке, пока является по сути концепт-каром. При этом его уже испытывали в воздухе. Ван Тань отметил, что в ходе испытаний при взлетной массе более двух тонн не возникло никаких проблем. При этом он добавил, что летные способности eVTOL, ограниченные текущими техническими возможностями и энергетической плотностью батарей, могут не оправдать ожиданий XPeng, поэтому его серийное производство будет начато через несколько лет. В компании пояснили, что летающий автомобиль eVTOL, по сути, будет использоваться для транспортной системы городов будущего, так как в обычном режиме он будет перемещаться по дорогам, а при необходимости сможет перейти в режим полета и осуществить вертикальный взлет и посадку в подходящих условиях. По задумке производителя, такой автомобиль сможет пролетать над скоплениями людей, различными наземными препятствиями и водными преградами, то есть удовлетворить потребности людей в перемещениях на короткие расстояния на малой высоте. МОДУЛЬНОЕ ЛЕТАЮЩЕЕ АВТОXPeng также обладает моделью авто, которое она уже готова выводить на дороги общего пользования. При этом на Auto China данную машину в этом году не привезли. Ван Тань рассказал, что компания к концу 2024 года намерена запустить предпродажи своего модульного летающего автомобиля XPeng Aeroht X3-F. "Во-первых, это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы. Вначале мы намерены продавать его в Китае, а в будущем мы последовательно будем продвигать этот автомобиль и на мировом рынке", — сказал Ван Тань. Он добавил, что, согласно предварительной оценке, цена модульного летающего авто составит от одного до двух миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку покупателям XPeng рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года. В компании пояснили, что в XPeng Aeroht X3-F входят две части: наземный модуль и воздушный модуль, которые могут разъединяться и собираться в автоматическом режиме. Летающий модуль полностью помещается в задней части автомобиля. Отмечается, что машина способна взять на борт четыре–пять человек и имеет улучшенную электрическую систему, которая обеспечивает увеличенный запас хода и многократную подзарядку летающего модуля, это трехосный полноприводный автомобиль с колесной формулой 6х6. XPeng намерена сертифицировать авто в соответствии с обязательными автомобильными стандартами Китая. Воздушный модуль представляет собой первый разработанный в Китае электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для индивидуальных пользователей, оснащенный распределенной электрической двигательной установкой, способный поднять в воздух двух человек. Он имеет как ручной, так и автономный режимы управления, а также панорамную двухместную кабину с обзором на 270 градусов. Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-каров и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии.
https://1prime.ru/20240425/lada-847710785.html
https://1prime.ru/20240501/avtomobili-847827335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/31/842393131_171:0:1191:765_1920x0_80_0_0_cd47ccf9d7682cbf466e44aa1f4afc65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, летающий автомобиль
Экономика, Авто, летающий автомобиль
05:41 02.05.2024
 
XPeng планирует к концу года начать продажи модульного летающего авто

XPeng планирует к концу года начать продажи автомобиля с пилотируемым аппаратом

© Фото : XPENG AEROHTЛетающий электромобиль XPeng Voyager X2
Летающий электромобиль XPeng Voyager X2 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : XPENG AEROHT
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. Производитель электромобилей из Китая XPeng планирует к концу текущего года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного авто, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань.

ИСПЫТАННЫЙ КОНЦЕПТ-КАР

"В настоящий момент у нас есть два типа летающих автомобилей. На выставке мы представляем eVTOL — электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, а также пропеллерами, которые складываются внутрь конструкции автомобиля и выдвигаются, когда вы хотите взлететь", — сообщил Ван Тань на полях походящего в Пекине автосалона Auto China 2024.
По его словам, модель eVTOL, представленного на выставке, пока является по сути концепт-каром. При этом его уже испытывали в воздухе.
Ван Тань отметил, что в ходе испытаний при взлетной массе более двух тонн не возникло никаких проблем. При этом он добавил, что летные способности eVTOL, ограниченные текущими техническими возможностями и энергетической плотностью батарей, могут не оправдать ожиданий XPeng, поэтому его серийное производство будет начато через несколько лет.
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" предупредил о скором росте цен
25 апреля, 18:21
В компании пояснили, что летающий автомобиль eVTOL, по сути, будет использоваться для транспортной системы городов будущего, так как в обычном режиме он будет перемещаться по дорогам, а при необходимости сможет перейти в режим полета и осуществить вертикальный взлет и посадку в подходящих условиях. По задумке производителя, такой автомобиль сможет пролетать над скоплениями людей, различными наземными препятствиями и водными преградами, то есть удовлетворить потребности людей в перемещениях на короткие расстояния на малой высоте.

МОДУЛЬНОЕ ЛЕТАЮЩЕЕ АВТО

XPeng также обладает моделью авто, которое она уже готова выводить на дороги общего пользования. При этом на Auto China данную машину в этом году не привезли.
Ван Тань рассказал, что компания к концу 2024 года намерена запустить предпродажи своего модульного летающего автомобиля XPeng Aeroht X3-F.
"Во-первых, это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы. Вначале мы намерены продавать его в Китае, а в будущем мы последовательно будем продвигать этот автомобиль и на мировом рынке", — сказал Ван Тань.
Он добавил, что, согласно предварительной оценке, цена модульного летающего авто составит от одного до двух миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку покупателям XPeng рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.
В компании пояснили, что в XPeng Aeroht X3-F входят две части: наземный модуль и воздушный модуль, которые могут разъединяться и собираться в автоматическом режиме. Летающий модуль полностью помещается в задней части автомобиля.
Отмечается, что машина способна взять на борт четыре–пять человек и имеет улучшенную электрическую систему, которая обеспечивает увеличенный запас хода и многократную подзарядку летающего модуля, это трехосный полноприводный автомобиль с колесной формулой 6х6. XPeng намерена сертифицировать авто в соответствии с обязательными автомобильными стандартами Китая.
Воздушный модуль представляет собой первый разработанный в Китае электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для индивидуальных пользователей, оснащенный распределенной электрической двигательной установкой, способный поднять в воздух двух человек. Он имеет как ручной, так и автономный режимы управления, а также панорамную двухместную кабину с обзором на 270 градусов.
Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок Auto China 2024 проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-каров и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии.
Ралли Шелковый путь - 2023 - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Вчера, 17:56
 
ЭкономикаАвтолетающий автомобиль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала