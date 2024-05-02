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ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ

ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ

ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ

Украинская армия жалуется на непредсказуемость российских атак и постоянную угрозу от российских БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T18:24+0300

2024-05-02T18:24+0300

2024-05-02T18:24+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинская армия жалуется на непредсказуемость российских атак и постоянную угрозу от российских БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники."У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня", — сообщил агентству рядовой ВСУ Игорь Бойчак. Военные на Украине отметили, что непрекращающийся удары беспилотников со стороны России и нехватка солдат повлекли за собой рассредоточенность и быструю изможденность войск.В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на передовой и добавил, что российские войска имеют значительное преимущество. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240502/vsu-847865908.html

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всу, украина, сво