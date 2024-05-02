Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240502/zhaloba-847873052.html
ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ
ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ
Украинская армия жалуется на непредсказуемость российских атак и постоянную угрозу от российских БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T18:24+0300
2024-05-02T18:24+0300
спецоперация на украине
всу
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинская армия жалуется на непредсказуемость российских атак и постоянную угрозу от российских БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники."У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня", — сообщил агентству рядовой ВСУ Игорь Бойчак. Военные на Украине отметили, что непрекращающийся удары беспилотников со стороны России и нехватка солдат повлекли за собой рассредоточенность и быструю изможденность войск.В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на передовой и добавил, что российские войска имеют значительное преимущество. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240502/vsu-847865908.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc1db0b5ee5a9aeba1966ff490e8a78f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, СВО
18:24 02.05.2024
 
ВСУ жалуются на непредсказуемые атаки России, пишет СМИ

Reuters: ВСУ жалуются на непредсказуемость России и постоянную угрозу от БПЛА

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Украинская армия жалуется на непредсказуемость российских атак и постоянную угрозу от российских БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
"У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня", — сообщил агентству рядовой ВСУ Игорь Бойчак.
Военные на Украине отметили, что непрекращающийся удары беспилотников со стороны России и нехватка солдат повлекли за собой рассредоточенность и быструю изможденность войск.
В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на передовой и добавил, что российские войска имеют значительное преимущество.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
14:46
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала