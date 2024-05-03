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Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику" - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику"
Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику" - 03.05.2024, ПРАЙМ
Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику"
На выставке "Нефтегаз – 2024" компанией "МБ Рус" были представлены проекты по переоборудованию фургона Foton Toano в грузопассажирской версии и пикапа Tunland,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На выставке "Нефтегаз – 2024" компанией "МБ Рус" были представлены проекты по переоборудованию фургона Foton Toano в грузопассажирской версии и пикапа Tunland, пишет издание "5 колесо".Foton Toano - грузопассажирский фургон с возможностью перевозки людей и грузов. Он оснащен турбодизелем ISF Cummins CRDi (Евро-5) объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач Getrag MT82, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ салоне находится сдвижная перегородка, которая позволяет перевозить до пяти пассажиров (не считая водителя). В грузовом отсеке установлены фанерные отделки стен, потолка и внутренней поверхности задних дверей. Для безопасной перевозки грузов есть такелажные кольца. Гарантия на переоборудование составляет три года без ограничения пробега, а цена грузопассажирской версии - 4 664 400 рублей.Foton Tunland G7 в свою очередь представляет переоборудованную версия пикапа, которая может использоваться как мобильная мастерская. Он оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. со 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.Кроме того, в комплект дополнительного оборудования входят окрашенный в цвет кузова кунг с задней дверью и замком, выдвижная платформа для погрузки и разгрузки грузов, рифленая алюминиевая обшивка, пазы для ремней фиксации груза, такелажные петли, предпусковой подогреватель двигателя и инвертор, заключили в издании.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
10:25 03.05.2024 (обновлено: 10:28 03.05.2024)
 
Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику"

"5 колесо": российские дилеры начали предлагать к покупке пикап Foton Tunland G7

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На выставке "Нефтегаз – 2024" компанией "МБ Рус" были представлены проекты по переоборудованию фургона Foton Toano в грузопассажирской версии и пикапа Tunland, пишет издание "5 колесо".
Foton Toano - грузопассажирский фургон с возможностью перевозки людей и грузов. Он оснащен турбодизелем ISF Cummins CRDi (Евро-5) объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач Getrag MT82, говорится в публикации.
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В салоне находится сдвижная перегородка, которая позволяет перевозить до пяти пассажиров (не считая водителя). В грузовом отсеке установлены фанерные отделки стен, потолка и внутренней поверхности задних дверей. Для безопасной перевозки грузов есть такелажные кольца. Гарантия на переоборудование составляет три года без ограничения пробега, а цена грузопассажирской версии - 4 664 400 рублей.
Foton Tunland G7 в свою очередь представляет переоборудованную версия пикапа, которая может использоваться как мобильная мастерская. Он оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. со 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Кроме того, в комплект дополнительного оборудования входят окрашенный в цвет кузова кунг с задней дверью и замком, выдвижная платформа для погрузки и разгрузки грузов, рифленая алюминиевая обшивка, пазы для ремней фиксации груза, такелажные петли, предпусковой подогреватель двигателя и инвертор, заключили в издании.
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