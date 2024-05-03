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В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - 03.05.2024, ПРАЙМ
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В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий
В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - 03.05.2024, ПРАЙМ
В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий
Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:06+0300
2024-05-03T11:17+0300
россия
туризм
авто
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ. Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина. "Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте. При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных".
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россия, туризм, авто
РОССИЯ, Туризм, Авто
11:06 03.05.2024 (обновлено: 11:17 03.05.2024)
 
В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Опрос: автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВечерний МКАД
Вечерний МКАД - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ.
Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина.
"Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте.
При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных".
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