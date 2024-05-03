https://1prime.ru/20240503/avto-847886172.html

В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - 03.05.2024, ПРАЙМ

В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:06+0300

2024-05-03T11:06+0300

2024-05-03T11:17+0300

россия

туризм

авто

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ. Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина. "Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте. При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных".

https://1prime.ru/20240419/avtoturizm-847514313.html

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россия, туризм, авто