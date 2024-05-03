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В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
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В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ
В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ
Российские автолюбители смогут увидеть сразу несколько новинок с Пекинского автосалона, пишет "Коммерсантъ". | 03.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские автолюбители смогут увидеть сразу несколько новинок с Пекинского автосалона, пишет "Коммерсантъ".Согласно изданию, производители из КНР пообещали привезти как минимум девять новых моделей. Кроме того, дилеры намерены организовать параллельные поставки наиболее популярных у россиян машин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтоэксперты отметили, что Китай обогнал многие страны, представив на автосалоне модели с электрическими и гибридными двигателями, в то время как европейские и корейские бренды привезли автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания.Компании Haval, Chery и Changan приготовили для российского рынка новые модели с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.По словам экспертов, возможно, премиальные модели будут поставляться с задержкой, а более доступные варианты появятся на российском рынке в ближайшее время, заключили в издании.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
12:33 03.05.2024
 
В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ

"Ъ": автомобили с Пекинского салона доберутся до России

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские автолюбители смогут увидеть сразу несколько новинок с Пекинского автосалона, пишет "Коммерсантъ".
Согласно изданию, производители из КНР пообещали привезти как минимум девять новых моделей. Кроме того, дилеры намерены организовать параллельные поставки наиболее популярных у россиян машин.
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Автоэксперты отметили, что Китай обогнал многие страны, представив на автосалоне модели с электрическими и гибридными двигателями, в то время как европейские и корейские бренды привезли автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания.
Компании Haval, Chery и Changan приготовили для российского рынка новые модели с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.
По словам экспертов, возможно, премиальные модели будут поставляться с задержкой, а более доступные варианты появятся на российском рынке в ближайшее время, заключили в издании.
Китайский автомобиль Haval
Он вернулся: автомобилистам представят "китайскую классику"
10:25
 
РОССИЯКИТАЙАвтоНовости
 
 
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