https://1prime.ru/20240503/avtonomera-847900709.html

В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ

В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ

В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ

В Государственной Думе снова предложили разрешить официальные продажи "красивых" автомобильных номеров через проведение государственных аукционов, пишут... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:56+0300

2024-05-03T16:56+0300

2024-05-03T17:01+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Государственной Думе снова предложили разрешить официальные продажи "красивых" автомобильных номеров через проведение государственных аукционов, пишут "Известия".Издание напоминает, что данную инициативу еще в 2020 году озвучивало Минэкономразвития, в текущее время с аналогичной просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратились депутаты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Известия" объясняют данное предложение желанием ликвидировать черный рынок и пополнить федеральный бюджет. После начала специальной военной операции резко вырос спрос на автономера с буквами СВО. Издание отмечает, что их цена начинается от 150 тысяч рублей и может достигать пяти миллионов." [...] в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин", — указывается в материале статьи.По мнению депутатов, подобные аукционы в России за первый год могли бы принести в бюджет около 35 миллиардов рублей.

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авто, автомобильные номера, бюджет, доходы