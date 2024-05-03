Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240503/avtonomera-847900709.html
В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ
В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ
В Государственной Думе снова предложили разрешить официальные продажи "красивых" автомобильных номеров через проведение государственных аукционов, пишут... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:56+0300
2024-05-03T17:01+0300
экономика
авто
автомобильные номера
бюджет
доходы
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/49/838364914_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_d2c61f5a5976aa20808ae4d294a86c1b.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Государственной Думе снова предложили разрешить официальные продажи "красивых" автомобильных номеров через проведение государственных аукционов, пишут "Известия".Издание напоминает, что данную инициативу еще в 2020 году озвучивало Минэкономразвития, в текущее время с аналогичной просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратились депутаты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Известия" объясняют данное предложение желанием ликвидировать черный рынок и пополнить федеральный бюджет. После начала специальной военной операции резко вырос спрос на автономера с буквами СВО. Издание отмечает, что их цена начинается от 150 тысяч рублей и может достигать пяти миллионов." [...] в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин", — указывается в материале статьи.По мнению депутатов, подобные аукционы в России за первый год могли бы принести в бюджет около 35 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20240503/avto-847890015.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/49/838364914_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1f3c1160698225872eb95961740aa31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автомобильные номера, бюджет, доходы
Экономика, Авто, автомобильные номера, бюджет, доходы
16:56 03.05.2024 (обновлено: 17:01 03.05.2024)
 
В России снова хотят легализовать продажи красивых автономеров, пишет СМИ

"Известия": в России предложили легализовать продажи красивых автономеров

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача новых автомобильных номеров
Выдача новых автомобильных номеров - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Государственной Думе снова предложили разрешить официальные продажи "красивых" автомобильных номеров через проведение государственных аукционов, пишут "Известия".
Издание напоминает, что данную инициативу еще в 2020 году озвучивало Минэкономразвития, в текущее время с аналогичной просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратились депутаты.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Известия" объясняют данное предложение желанием ликвидировать черный рынок и пополнить федеральный бюджет. После начала специальной военной операции резко вырос спрос на автономера с буквами СВО. Издание отмечает, что их цена начинается от 150 тысяч рублей и может достигать пяти миллионов.
" [...] в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин", — указывается в материале статьи.
По мнению депутатов, подобные аукционы в России за первый год могли бы принести в бюджет около 35 миллиардов рублей.
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
В России появятся авто с Пекинского автосалона, пишут СМИ
12:33
 
ЭкономикаАвтоавтомобильные номерабюджетдоходы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала