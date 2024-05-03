https://1prime.ru/20240503/cdekshopping-847877799.html

CDEK.Shopping запустил доставку в Россию иномарок

CDEK.Shopping запустил доставку в Россию иномарок - 03.05.2024, ПРАЙМ

CDEK.Shopping запустил доставку в Россию иномарок

CDEK.Shopping запустил проект по выкупу и доставке в Россию автомобилей из-за рубежа, в том числе из Китая, Кореи и европейских стран, в дальнейшем планируется... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:45+0300

2024-05-03T05:45+0300

2024-05-03T05:45+0300

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. CDEK.Shopping запустил проект по выкупу и доставке в Россию автомобилей из-за рубежа, в том числе из Китая, Кореи и европейских стран, в дальнейшем планируется запустить раздел и с запчастями, рассказали РИА Новости в сервисе. "CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Компания искала надежных поставщиков, партнеров и разрабатывала новые логистические схемы для доставки крупногабаритных заказов. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы", - объявили там. Так, пользователям доступна отдельная витрина, где в данный момент представлено порядка 180 моделей популярных марок. Кроме того, есть и услуга заявки на выкуп, с помощью которой можно заказать практически любую модель прямо с завода под индивидуальный запрос - конкретного цвета, комплектации, с дополнительными опциями. "Выкуп автомобилей производится у официальных продавцов Китая, Европы и Кореи", - добавили в компании. В свою очередь весь цикл услуги выполняется "под ключ", включая таможенное оформление и передачу пакета документов. Сроки доставки автомобиля с момента оформления заказа до получения составляют в среднем 45–60 дней, однако при индивидуальном заказе они могут быть увеличены. "Мы хотим предложить своим клиентам автомобили, которые стали недоступны в России. Сейчас в основном это популярные модели, которые проверены временем: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia - на эти марки самый большой спрос на рынке, также на витрине появятся любимые многими Lexus, Audi, Skoda. … Также многих волнует вопрос об обслуживании и ремонте автомобиля, поэтому в скором времени мы планируем запустить раздел с автозапчастями", - добавил руководитель проекта CDEK.Shopping Auto Александр Кривомаз.

https://1prime.ru/20240503/avto-847872772.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, сдэк, иномарки