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Все больше людей не считают дачу "полем битвы за урожай", заявил "Магнит"

Все больше людей не считают дачу "полем битвы за урожай", заявил "Магнит" - 03.05.2024, ПРАЙМ

Все больше людей не считают дачу "полем битвы за урожай", заявил "Магнит"

Спрос на товары для дачи и загородного отдыха в "Магните" увеличился в конце апреля на 26% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, статистика... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:02+0300

2024-05-03T13:02+0300

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КРАСНОДАР, 3 мая – ПРАЙМ. Спрос на товары для дачи и загородного отдыха в "Магните" увеличился в конце апреля на 26% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, статистика продаж говорит о том, что люди все больше относятся к даче как к месту для отдыха, а не как к "полю битвы за урожай", сообщили журналистам в пресс-службе ритейлера. "На прошедшей неделе продажи товаров для кемпинга в натуральном выражении увеличились на 26% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, следует из аналитики Magnit Data - сервиса по управлению данными ритейлера… В целом статистика продаж последних лет говорит о том, что люди все больше относятся к даче как к месту для отдыха, а не как к "полю битвы за урожай", - говорится в релизе со ссылкой на аналитиков розничной сети. Уточняется, что продажи складных кресел, стульев и столов увеличились в 1,9 раза, термосумок и аккумуляторов холода для них – в 2,5 раза к прошлому году. Более чем в 1,5 раза увеличился спрос на ракетки и воланы, фрисби и мячи. Кресел и диванов для террас продано в 4,3 раза больше, столов, зонтов и тентов – почти в 1,5 раза больше. Спрос на вилы, грабли, мотыги и садовые ножницы увеличился в 1,5 раза, на средства для ухода и защиты растений – в 1,9 раза. Более чем в четыре раза выросли продажи уличных горшков, декоративных ограждений, садовых фигурок и светильники. Вдвое выросли продажи семян газонной травы, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что в ответ на запрос потребителей в этом сезоне ассортимент больших магазинов "Магнита" был дополнен такими позициями, как наборы мебели из пластика, ротанга и металла, качели с антимоскитной сеткой, пледы для кемпинга с непромокаемой основой, решетки для приготовления рыбы и мангалы в чехлах и чемоданах для удобной транспортировки, в 1,9 раза увеличились.

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