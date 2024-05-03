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Ввоз иномарок через Владивосток достиг досанкционного объема

Ввоз иномарок через Владивосток достиг досанкционного объема - 03.05.2024, ПРАЙМ

Ввоз иномарок через Владивосток достиг досанкционного объема

Владивостокские таможенники в марте оформили 21 тысячу автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, что сопоставимо с показателями... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:18+0300

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2024-05-03T05:18+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – ПРАЙМ. Владивостокские таможенники в марте оформили 21 тысячу автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, что сопоставимо с показателями досанкционного периода, сообщает Владивостокская таможня. Пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа 2023 года. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. "Двадцать одну тысячу автомобилей, ввезенных физлицами, оформила Владивостокская таможня в марте 2024 года. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода", - говорится в сообщении. Физлица все так же ввозят автомобили из Японии и Южной Кореи. Автомобилей из Китая - минимальное количество. В основном поступают бюджетные автомобили объемом двигателя до 2 литров. Отмечается, что после введения санкций увеличилось количество праворульных автомобилей объемом двигателя от 1,2 до 1,6 литра, среди которых есть и европейский автопром марок BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.

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