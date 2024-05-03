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"Не сегодня и не завтра". В ВСУ ожидают потери "города-ключа" к Донбассу

"Не сегодня и не завтра". В ВСУ ожидают потери "города-ключа" к Донбассу - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Не сегодня и не завтра". В ВСУ ожидают потери "города-ключа" к Донбассу

Взятие российскими войсками города Часов Яр вслед за Авдеевкой, вероятно, является вопросом времени, заявил в интервью The Economist замруководителя Главного... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:18+0300

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2024-05-03T10:20+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Взятие российскими войсками города Часов Яр вслед за Авдеевкой, вероятно, является вопросом времени, заявил в интервью The Economist замруководителя Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.Он отметил, что сложность положения в апреле и мае была ожидаемой. По его мнению, именно май станет ключевым месяцем для ВСУ. При этом Скибицкий выразил опасения, что Кев потеряет контроль над Часовым Яром. "Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок", — заявил генерал. Скибицкий также отметил, что проблема украинских войск "очень проста" и заключается в отсутствии вооружения.Кроме того, он заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться не ранее второй половины 2025 года.Эксперты считают город Часов Яр "ключом" к остальному Донбассу. Согласно проведенному New York Times опросу аналитиков, взятие российскими войсками этого города позволит им развить наступление на основную группу городов региона, в том числе на Краматорск, где находится штаб украинского восточного командования, и на Константиновку, ставшую узлом ВСУ на большей части восточного фронта.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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